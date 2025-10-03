No es saltar la soga: el ejercicio japonés para bajar de peso rápido que se puso de moda

No requiere de largas sesiones de entrenamiento, ni mucho esfuerzo físico, pero ofrece resultados visibles y saludables.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 3 de octubre de 2025, 10:32
El ejercicio físico que se puso de moda.
El ejercicio físico que se puso de moda. Foto: Pixabay

En tiempos donde el sedentarismo y el ritmo acelerado de trabajo dificultan la práctica de los ejercicios, una alternativa japonesa ganó terreno por su sencillez y efectividad. No se trata de realizar mucho esfuerzo ni ejercicios muy osados, aunque garantiza resultados visibles con tonificación corporal y reducción de grasa.

Este ejercicio fue desarrollado por el actor japonés Miki Ryosuke, quien lo descubrió mientras buscaba aliviar dolores de espalda mediante ejercicios de respiración. Y lo que empezó como una rutina de rehabilitación, terminó convirtiéndose en un método que, además de mejorar su postura y sus dolores lumbares, ayudó a que perdiera peso.

Ejercicio, bienestar. Fuente: Unsplash.
Ejercicio japonés viral

Este truco consiste en colocarse de pie con una pierna adelantada y otra hacia atrás, tensar los glúteos, elevar los brazos y realizar una inhalación profunda de tres segundos, seguida de una exhalación controlada de siete segundos, contrayendo los músculos abdominales.

Este patrón respiratorio debe realizarse durante un periodo de cinco a diez minutos diarios, ya que activa la zona de los abdominales, la lumbar, la pelvis y los glúteos y, por consiguiente, acelera el metabolismo. De hecho, la mismísima Escuela de Medicina de Harvard avaló este método, ya que mejora la oxigenación de los tejidos y favorece la quema de calorías.

Ejercicio, deporte, actividad física. Foto Freepik
Cómo perder peso fácilmente.

Consejos útiles para realizar el ejercicio japonés viral

  • Hacelo en un lugar tranquilo, preferentemente a la misma hora cada día.
  • Mantené la espalda recta durante todo el ejercicio.
  • Enfocate en la respiración y la contracción muscular, no en la velocidad.
  • Podés alternar la pierna adelantada en cada sesión para mantener el equilibrio corporal.

Este ejercicio japonés es ideal para quienes tienen poco tiempo en su rutina diaria y buscan perder peso de forma sencilla, mientras mejoran su postura y fortalecen la zona lumbar. Además de sus beneficios físicos, también ayuda a aumentar la oxigenación del cuerpo y a reducir el estrés.