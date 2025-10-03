No es saltar la soga: el ejercicio japonés para bajar de peso rápido que se puso de moda

No requiere de largas sesiones de entrenamiento, ni mucho esfuerzo físico, pero ofrece resultados visibles y saludables.

El ejercicio físico que se puso de moda. Foto: Pixabay

En tiempos donde el sedentarismo y el ritmo acelerado de trabajo dificultan la práctica de los ejercicios, una alternativa japonesa ganó terreno por su sencillez y efectividad. No se trata de realizar mucho esfuerzo ni ejercicios muy osados, aunque garantiza resultados visibles con tonificación corporal y reducción de grasa.

Este ejercicio fue desarrollado por el actor japonés Miki Ryosuke, quien lo descubrió mientras buscaba aliviar dolores de espalda mediante ejercicios de respiración. Y lo que empezó como una rutina de rehabilitación, terminó convirtiéndose en un método que, además de mejorar su postura y sus dolores lumbares, ayudó a que perdiera peso.

Ejercicio japonés viral

Este truco consiste en colocarse de pie con una pierna adelantada y otra hacia atrás, tensar los glúteos, elevar los brazos y realizar una inhalación profunda de tres segundos, seguida de una exhalación controlada de siete segundos, contrayendo los músculos abdominales.

Este patrón respiratorio debe realizarse durante un periodo de cinco a diez minutos diarios, ya que activa la zona de los abdominales, la lumbar, la pelvis y los glúteos y, por consiguiente, acelera el metabolismo. De hecho, la mismísima Escuela de Medicina de Harvard avaló este método, ya que mejora la oxigenación de los tejidos y favorece la quema de calorías.

Cómo perder peso fácilmente.

Consejos útiles para realizar el ejercicio japonés viral

Hacelo en un lugar tranquilo, preferentemente a la misma hora cada día.

Mantené la espalda recta durante todo el ejercicio.

Enfocate en la respiración y la contracción muscular, no en la velocidad.

Podés alternar la pierna adelantada en cada sesión para mantener el equilibrio corporal.

Este ejercicio japonés es ideal para quienes tienen poco tiempo en su rutina diaria y buscan perder peso de forma sencilla, mientras mejoran su postura y fortalecen la zona lumbar. Además de sus beneficios físicos, también ayuda a aumentar la oxigenación del cuerpo y a reducir el estrés.