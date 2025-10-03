No es saltar la soga: el ejercicio japonés para bajar de peso rápido que se puso de moda
En tiempos donde el sedentarismo y el ritmo acelerado de trabajo dificultan la práctica de los ejercicios, una alternativa japonesa ganó terreno por su sencillez y efectividad. No se trata de realizar mucho esfuerzo ni ejercicios muy osados, aunque garantiza resultados visibles con tonificación corporal y reducción de grasa.
Este ejercicio fue desarrollado por el actor japonés Miki Ryosuke, quien lo descubrió mientras buscaba aliviar dolores de espalda mediante ejercicios de respiración. Y lo que empezó como una rutina de rehabilitación, terminó convirtiéndose en un método que, además de mejorar su postura y sus dolores lumbares, ayudó a que perdiera peso.
Este truco consiste en colocarse de pie con una pierna adelantada y otra hacia atrás, tensar los glúteos, elevar los brazos y realizar una inhalación profunda de tres segundos, seguida de una exhalación controlada de siete segundos, contrayendo los músculos abdominales.
Este patrón respiratorio debe realizarse durante un periodo de cinco a diez minutos diarios, ya que activa la zona de los abdominales, la lumbar, la pelvis y los glúteos y, por consiguiente, acelera el metabolismo. De hecho, la mismísima Escuela de Medicina de Harvard avaló este método, ya que mejora la oxigenación de los tejidos y favorece la quema de calorías.
Consejos útiles para realizar el ejercicio japonés viral
- Hacelo en un lugar tranquilo, preferentemente a la misma hora cada día.
- Mantené la espalda recta durante todo el ejercicio.
- Enfocate en la respiración y la contracción muscular, no en la velocidad.
- Podés alternar la pierna adelantada en cada sesión para mantener el equilibrio corporal.
Este ejercicio japonés es ideal para quienes tienen poco tiempo en su rutina diaria y buscan perder peso de forma sencilla, mientras mejoran su postura y fortalecen la zona lumbar. Además de sus beneficios físicos, también ayuda a aumentar la oxigenación del cuerpo y a reducir el estrés.