No lo hagas nunca: por qué no hay que regalar perfumes, según el Feng Shui

Esta antigua filosofía tiene prohibido obsequiar fragancias. Los motivos varían, pero el mal augurio siempre se acerca.

Perfume. Foto: Pixabay.

El Feng Shui es la filosofía que busca armonizar la energía del entorno para favorecer el bienestar, la salud, la prosperidad y las buenas relaciones de quienes habitan un espacio. Cada cosa que entra y sale de nuestra vida puede influir positiva o negativamente, ya sea en lo vincular o incluso en el equilibrio emocional.

De hecho, esta corriente milenaria recomienda evitar regalar perfumes en fechas importantes, incluso a nuestros allegados, ya que podría alterar la armonía entre ambos e incluso puede marcar el inicio de un distanciamiento completo. En el Feng Shui, el perfume tiene una carga energética muy fuerte y poco deseada, lo que puede generar que se debilite la conexión afectiva o incluso que se cierre un ciclo.

Perfumes de mujer en tendencia. Foto: Freepik.

Especialmente, dentro de las relaciones amorosas, se cree que regalar perfumes en la pareja puede traer rupturas o peleas. ¿La explicación? El frasco vacío demuestra un vínculo desgastado, la pérdida de energía y el corte de lazos que mantenía unida la relación.

¿Por qué no se recomienda regalar perfumes, según el Feng Shui?

El perfume simboliza la distancia o la ruptura

En muchas culturas orientales, incluido el Feng Shui, el perfume se asocia con cosas que se desvanecen rápidamente, como el aroma. Por este motivo, regalar un perfume puede interpretarse como un deseo de alejarse de esa persona o cortar el vínculo emocional.

Puede afectar la energía de la relación

El Feng Shui trabaja con el equilibrio del Chi en todas las áreas de la vida. Regalar algo tan personal como una fragancia podría alterar la energía entre el que da y el que recibe, sobre todo si no hay una conexión emocional fuerte o si se hace sin una intención clara y positiva.

El perfume influye en el campo energético

Las esencias y aromas tienen un impacto directo sobre la energía de las personas. Un perfume que no armonice con la persona que lo recibe puede generar malestar, rechazo o bloqueos energéticos.

attractive seductive sensual stylish woman in boho dress sitting vintage retro cafe holding perfume Foto: Freepik.

Es un regalo muy personal

El Feng Shui sugiere que los regalos deben ser simbólicamente positivos y fáciles de recibir con gratitud. Como el perfume es algo muy íntimo y ligado a la identidad, si la elección no es acertada puede interpretarse como una intromisión o una falta de sintonía.

Puede considerarse un “regalo envenenado”

En algunas tradiciones, un perfume puede verse como un obsequio con una doble intención o con energía oculta, especialmente si no hay una buena relación entre las personas involucradas.

En caso de que quieras regalar un perfume de todos modos, una forma de romper con la carga simbólica negativa es que la persona que lo recibe te dé una moneda a cambio, aunque sea simbólicamente. Esto convierte el regalo en una transacción energética equilibrada, y se interpreta como una “compra” en lugar de un regalo cargado de significados ocultos.