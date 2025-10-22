Una siesta sin aturdimiento: cuál es el truco casero para despertar con más energía

Para recuperar horas de sueño, muchas personas duermen entre 15 y 20 minutos por la tarde, pero se despiertan más cansadas que antes. ¿Cuál es el secreto infalible?

Cuál es la clave para dormir una buena siesta. Foto: Freepik

Para muchas personas, tomar una siesta reparadora a la tarde es crucial para poder continuar el día con energía hasta la noche y, por este motivo, recurren a distintos trucos, ya sea el de dormir solo 15 minutos o evitar azúcares, pero lo cierto es que no todos ellos funcionan. Y aunque parezca mentira, una investigación reciente sugiere que, bajo ciertas condiciones, el consumo de cafeína previo a una siesta podría potenciar los niveles de energía al despertar.

La organización Sleep Foundation definió la “siesta de café” como la práctica de ingerir cafeína justo antes de dormir un breve lapso de tiempo. Este estudio realizado en contextos académicos descubrió que este hábito incrementa la agudeza mental y favorece la atención. El análisis, realizado por la Universidad de Australia Meridional, indicó que quienes recibieron en distintas sesiones 200 miligramos de cafeína antes de una siesta de 30 minutos se levantaban con más energía.

Tomar café antes de dormir una siesta puede ser beneficioso para el posterior despertar. Foto: Freepik

Cabe destacar que el origen de la “siesta de café” está vinculado a la adenosina, una sustancia que actúa como neuromodulador en el cerebro. Esta se va acumulando en los receptores neuronales a medida que las células gastan energía, generando una sensación de cansancio y somnolencia. El café “barre” con esta sensación, minimizando la fatiga y la sensación de pesadez en el cuerpo.

Aunque su efectividad puede variar según el organismo de cada persona, los especialistas recomiendan seguir ciertos pasos para que funcione correctamente, tales como tomar la medida justa de café o incluso continuar durmiendo entre 15 y 20 minutos diarios antes de las 3 de la tarde, ya que después puede ser “tarde” para el organismo.

Café. Foto: Instagram @eventomejorcafe

Cómo hacer una siesta de café de forma efectiva

Elegí el momento adecuado:

Lo ideal es hacerlo por la tarde, preferiblemente después del almuerzo, y siempre evitando las últimas horas del día para no alterar el sueño nocturno.

Tomá la dosis justa de cafeína:

Ingerí unos 200 miligramos de cafeína, lo que equivale a una taza de 355 ml de café filtrado (12 oz) o dos shots de espresso.

Bebé el café rápido:

Lo mejor es tomarlo de una vez para que la cafeína no empiece a hacer efecto antes de que te duermas.

Poné una alarma para 20 minutos:

Esa es la duración ideal. Dormir más puede hacer que entres en una fase de sueño profundo, lo que puede generar sensación de aturdimiento al despertar.

La siesta no debe durar más de 30 minutos. Foto: Freepik

Intentá dormir o al menos relajarte:

Aunque no llegues a conciliar el sueño por completo, el simple acto de descansar con los ojos cerrados también tiene beneficios.