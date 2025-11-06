Para una mirada saludable: consejos útiles para cuidar y fortalecer tus pestañas

Incorporando a la rutina hábitos saludables y simples, podés mantener tus pestañas sanas y fuertes, sin depender del maquillaje. Cuáles son los 5 pasos importantes.

Como cuidar las pestañas. Foto: Freepik

Las pestañas no solamente realzan la mirada, sino que además cumplen una función esencial al proteger a los ojos del polvo, la radiación solar y otras partículas del ambiente. Sin embargo, el uso frecuente de máscaras, rizadores o incluso extensiones puede debilitarlas con el tiempo, volviéndolas más frágiles y propensas a la caída.

Cuidarlas correctamente es fundamental para mantenerlas densas, saludables, resistentes y, sobre todo, naturales. Lo mejor de todo es que no es necesario ir a una estética, ya que estos pasos pueden sumarse a la rutina de skin care y hacerse desde casa.

Como cuidar las pestañas. Foto: Freepik

Beauty tips: 5 consejos para cuidar tus pestañas

Desmaquillate con cuidado

Eliminar el maquillaje de los ojos con suavidad es clave. Evitá frotar con fuerza o usar productos agresivos. Optá por desmaquillantes bifásicos o a base de aceite, que disuelven la máscara sin dañar las pestañas. Usá un algodón o disco reutilizable y hacé movimientos suaves de arriba hacia abajo.

Hidratá tus pestañas con aceites naturales

Así como el cabello necesita nutrición, las pestañas también. Aplicar aceite de ricino, almendra o coco antes de dormir ayuda a fortalecerlas y estimular su crecimiento. Solo necesitás una pequeña cantidad con un cepillito limpio o un hisopo.

Sérum para cejas y pestañas. Foto: Unsplash.

Evitá dormir con máscara de pestañas

Dejar el rímel durante la noche puede resecar y quebrar las pestañas. Asegurate de retirar siempre el maquillaje antes de dormir para que puedan regenerarse naturalmente.

Descansá del rizador y las extensiones

El uso constante de rizadores o extensiones puede debilitar la raíz y provocar caída. Es recomendable darles descansos regulares y priorizar tratamientos fortalecedores naturales o serums nutritivos.

Alimentación y vitaminas: la base del crecimiento

Una dieta equilibrada también influye en la salud de las pestañas. Incorporá alimentos ricos en biotina, vitamina E, zinc y omega 3, como el salmón, las nueces y las verduras de hoja verde, para favorecer su crecimiento y fortaleza desde el interior.

Mascara de pestañas. Foto Pinterest REVLON

Cuidar tus pestañas no requiere grandes esfuerzos, solo constancia y pequeños cambios de hábito. Con una rutina de limpieza, nutrición y descanso, lograrás unas pestañas más fuertes, largas y saludables, realzando tu mirada de manera natural y sin necesidad de depender del maquillaje.