Para combatir el calor: cómo hacer helado de banana split saludable y exquisito con tan solo 5 ingredientes

Una receta rápida, fácil y nutritiva para preparar un postre delicioso, perfecto para refrescarse en los días de calor y mantener una alimentación equilibrada.

Helado de banana split. Foto: Unsplash

Con la llegada del calor, aumentan las ganas de disfrutar de un buen helado. Aunque está bien darse ese gusto de vez en cuando, existe una versión saludable y nutritiva para quienes quieren disfrutar de este postre con más frecuencia, sin descuidar una alimentación equilibrada.

En este sentido, Micaela Méndez, reconocida nutricionista y creadora de la cuenta @being.healthyy, compartió en Instagram su receta de helado saludable de banana split. Lo mejor es que se prepara en pocos minutos y con solo cinco ingredientes.

Helado de banana split. Foto: Instagram @being.healthyy

Cómo hacer helado de banana split saludable

Ingredientes

4 bananas congeladas

3 cucharadas de leche en polvo descremada o 1 scoop de proteína de vainilla (no es obligatorio, pero le da más textura y volumen a la preparación)

1/4 de leche descremada o bebida vegetal

1 cda de dulce de leche sin azúcar o común

40 g de chocolate 70% cacao

Helado de banana split. Video Instagram @being.healthyy

Paso a paso

Cortar las bananas en rodajas y llevar al freezer por lo menos 12 horas. Al día siguiente, colocar en la procesadora o licuadora junto con un scoop de proteína de vainilla o leche en polvo y un chorrito de leche descremada o bebida vegetal. Procesar bien hasta lograr una textura cremosa de helado como la que se ve en el video. Pasar la preparación a un bowl y mezclar con una cucharada sopera de dulce de leche sin azúcar o común y con chocolate 70% cacao picado. Una vez que ya tiene la textura y la apariencia del banana split tradicional, llevar nuevamente al freezer una hora o una hora y media. Pasado el tiempo ya va a tener el punto perfecto para servirse y disfrutar.

Helado de banana split. Foto: Instagram @being.healthyy

Con pocos ingredientes y pasos sencillos, se logra un helado de banana split saludable que nada tiene que envidiar al tradicional. Un postre ideal para disfrutar por la noche, perfecto para los más dulceros que quieren cuidar una alimentación equilibrada.