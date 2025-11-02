Ideas de almuerzo: 6 recetas fáciles, ricas y súper nutritivas para llevar a la oficina y no gastar de más

Muchas personas no llevan comida de casa por no saber qué cocinar, no conocer cómo armar un plato equilibrado o simplemente por falta de tiempo. Sin embargo, existen recetas muy fáciles de preparar que se pueden llevar en la vianda sin complicaciones.

Almuerzo saludable. Foto: Unsplash.

Adoptar hábitos saludables incluye cuidar lo que comemos, incluso en la oficina. Llevar comida de casa no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también permite elegir opciones más nutritivas en lugar de recurrir siempre a pizzas, empanadas o hamburguesas.

Muchas personas no llevan comida porque, en primer lugar, no saben qué cocinar; en segundo, no saben cómo armar un plato equilibrado; y, por último, les falta tiempo o ganas.

Sin embargo, hay comidas muy fáciles de preparar que se pueden llevar en la vianda. No es necesario cocinar un plato distinto cada día: con preparar uno solo se puede tener suficiente para dos o tres almuerzos, ahorrando tiempo y esfuerzo.

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo y, además, comparte seis ideas de almuerzos súper completos para comer en casa, llevar a la oficina o incluso convertir en cenas.

Cómo armar un plato completo

½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.

¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.

¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).

Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.

Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm

Ideas de almuerzo fáciles y nutritivas

Ensalada de fideos con pollo, tomate cherry, palta y zapallitos

Ingredientes (para 2 porciones)

200 g de fideos integrales o comunes

200 g pechuga de pollo

15/20 tomates cherry

1 palta

1 zapallito o las verduras que se quiera sumar

Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto

Opcional: jugo de limón, hierbas frescas (albahaca, perejil)

Paso a paso

Cocinar los fideos siguiendo las instrucciones del paquete. Escurrir y dejar enfriar un poco. Cortar los tomates cherry por la mitad, la palta en cubos y los zapallitos en rodajas finas. Saltear los zapallitos en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernos pero crocantes. Cocinar la pechuga de pollo a la plancha o al horno, salpimentada al gusto, y cortarla en tiras o cubos. Mezclar los fideos con los tomates, la palta, los zapallitos y el pollo. Condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta y, un chorrito de jugo de limón y hierbas frescas (opcional). Servir fría o a temperatura ambiente.

Ideas de almuerzo nutritivos. Foto: Instagram @nutri.sm

Tarta tricolor fácil con espinaca y zapallo

Ingredientes (para 4-6 porciones)

1 masa para tarta (lista para usar)

200 g de espinaca fresca

200 g de zapallo (anco o calabaza)

3 huevos

Queso cremoso

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Aceite de oliva

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Cocinar el zapallo cortado en cubos al vapor o hervido hasta que esté tierno, luego hacer un puré. Saltear la espinaca en una sartén con un chorrito de aceite hasta que se reduzca y escurrir bien. Batir los huevos en un bol, agregar sal, pimienta y nuez moscada. Colocar la masa en un molde para tarta, pinchando la base con un tenedor. Armar la tarta tricolor: primero la espinaca, luego el puré de zapallo y agregar el queso cremoso y finalmente verter los huevos batidos por encima. Hornear 30-35 minutos hasta que la tarta esté dorada y firme. Dejar enfriar unos minutos antes de cortar y servir.

Ideas de almuerzo nutritivos. Foto: Instagram @nutri.sm

Wraps integrales con pollo, palta y vegetales

Ingredientes (para 2 wraps)

2 rapiditas integrales

150 g de pechuga de pollo cocida (a la plancha, al horno o desmenuzada)

½ palta madura

6-8 tomates cherry

Hojas de lechuga (cantidad al gusto)

½ taza de choclo cocido

Sal, pimienta y aceite de oliva al gusto

Opcional: jugo de limón, hierbas frescas (perejil, albahaca)

Paso a paso

Cocinar y cortar la pechuga de pollo en tiras o cubos. Cortar la palta en cubos, los tomates cherry por la mitad y preparar las hojas de lechuga. Calentar ligeramente las rapiditas en la sartén. Colocar sobre cada rapidita una base de lechuga, luego el pollo, la palta, los tomates y el choclo. Condimentar a gusto. Enrollar la rapidita formando un wrap y cortar por la mitad para servir.

Ideas de almuerzo nutritivos. Foto: Instagram @nutri.sm

Pechugas de pollo rellenas

Ingredientes (para 2 porciones)

2 pechugas de pollo

50 g de espinaca fresca o acelga

50 g de queso fresco

1 zanahoria rallada o ½ pimiento en tiras

Sal, pimienta y especias al gusto (ajo en polvo, orégano, paprika)

Aceite de oliva

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Abrir las pechugas en forma de libro (hacer un corte lateral sin separar completamente) para poder rellenarlas. Saltear ligeramente la espinaca con un chorrito de aceite, sal y pimienta. Rellenar cada pechuga con la espinaca, el queso y la zanahoria o pimiento. Cerrar las pechugas formando un rollo y asegurar con palillos. Salpimentar y condimentar al gusto. Cocinar en una sartén con un poco de aceite para dorarlas ligeramente por todos lados. Terminar la cocción en el horno durante 15-20 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido. Retirar los palillos antes de servir y cortar en rodajas.

Tip: si se busca una opción más sencilla, se puede rellenar con jamón y queso y acompañar de una ensalada.

Ideas de almuerzo nutritivos. Foto: Instagram @nutri.sm

Pizza de zanahoria saludable

Ingredientes (para 2-3 porciones)

2 zanahorias grandes ralladas

1 huevo

3 cucharadas de harina integral (o avena molida)

50 g de queso rallado bajo en grasa (opcional)

½ cucharadita de sal y pimienta al gusto

Salsa de tomate casera

Vegetales al gusto para cubrir (tomate, champiñones, pimiento, espinaca)

Hierbas secas al gusto (orégano, albahaca)

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Rallar las zanahorias y escurrir el exceso de líquido con un paño o colador. Mezclar la zanahoria con el huevo, la harina, el queso (opcional) y salpimentar. Formar la base de la pizza sobre una bandeja con papel de horno, aplastando bien para que quede uniforme. Hornear la base durante 15-20 minutos hasta que esté firme y ligeramente dorada. Retirar del horno y agregar salsa de tomate, los vegetales elegidos y queso por encima. Volver a hornear 10-15 minutos hasta que los vegetales estén cocidos y el queso derretido. Servir caliente y disfrutar.

Ideas de almuerzo nutritivos. Foto: Instagram @nutri.sm

Pinchos de pollo

Ingredientes (para 2-3 porciones / 8 pinchos)

300 g de pechuga de pollo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla mediana

1 calabacín o zapallito

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y especias al gusto (pimentón, ajo en polvo, orégano, comino)

Palitos de brochette o pinchos de madera

Ideas de almuerzo nutritivos. Foto: Instagram @nutri.sm

Preparación: