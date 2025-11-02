Ideas de almuerzo: 6 recetas fáciles, ricas y súper nutritivas para llevar a la oficina y no gastar de más
Adoptar hábitos saludables incluye cuidar lo que comemos, incluso en la oficina. Llevar comida de casa no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también permite elegir opciones más nutritivas en lugar de recurrir siempre a pizzas, empanadas o hamburguesas.
Muchas personas no llevan comida porque, en primer lugar, no saben qué cocinar; en segundo, no saben cómo armar un plato equilibrado; y, por último, les falta tiempo o ganas.
Sin embargo, hay comidas muy fáciles de preparar que se pueden llevar en la vianda. No es necesario cocinar un plato distinto cada día: con preparar uno solo se puede tener suficiente para dos o tres almuerzos, ahorrando tiempo y esfuerzo.
La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo y, además, comparte seis ideas de almuerzos súper completos para comer en casa, llevar a la oficina o incluso convertir en cenas.
Cómo armar un plato completo
- ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
- ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
- ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
- Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.
Ideas de almuerzo fáciles y nutritivas
Ensalada de fideos con pollo, tomate cherry, palta y zapallitos
Ingredientes (para 2 porciones)
- 200 g de fideos integrales o comunes
- 200 g pechuga de pollo
- 15/20 tomates cherry
- 1 palta
- 1 zapallito o las verduras que se quiera sumar
- Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto
- Opcional: jugo de limón, hierbas frescas (albahaca, perejil)
Paso a paso
- Cocinar los fideos siguiendo las instrucciones del paquete. Escurrir y dejar enfriar un poco.
- Cortar los tomates cherry por la mitad, la palta en cubos y los zapallitos en rodajas finas.
- Saltear los zapallitos en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernos pero crocantes.
- Cocinar la pechuga de pollo a la plancha o al horno, salpimentada al gusto, y cortarla en tiras o cubos.
- Mezclar los fideos con los tomates, la palta, los zapallitos y el pollo.
- Condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta y, un chorrito de jugo de limón y hierbas frescas (opcional).
- Servir fría o a temperatura ambiente.
Tarta tricolor fácil con espinaca y zapallo
Ingredientes (para 4-6 porciones)
- 1 masa para tarta (lista para usar)
- 200 g de espinaca fresca
- 200 g de zapallo (anco o calabaza)
- 3 huevos
- Queso cremoso
- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Cocinar el zapallo cortado en cubos al vapor o hervido hasta que esté tierno, luego hacer un puré.
- Saltear la espinaca en una sartén con un chorrito de aceite hasta que se reduzca y escurrir bien.
- Batir los huevos en un bol, agregar sal, pimienta y nuez moscada.
- Colocar la masa en un molde para tarta, pinchando la base con un tenedor.
- Armar la tarta tricolor: primero la espinaca, luego el puré de zapallo y agregar el queso cremoso y finalmente verter los huevos batidos por encima.
- Hornear 30-35 minutos hasta que la tarta esté dorada y firme.
- Dejar enfriar unos minutos antes de cortar y servir.
Wraps integrales con pollo, palta y vegetales
Ingredientes (para 2 wraps)
- 2 rapiditas integrales
- 150 g de pechuga de pollo cocida (a la plancha, al horno o desmenuzada)
- ½ palta madura
- 6-8 tomates cherry
- Hojas de lechuga (cantidad al gusto)
- ½ taza de choclo cocido
- Sal, pimienta y aceite de oliva al gusto
- Opcional: jugo de limón, hierbas frescas (perejil, albahaca)
Paso a paso
- Cocinar y cortar la pechuga de pollo en tiras o cubos.
- Cortar la palta en cubos, los tomates cherry por la mitad y preparar las hojas de lechuga.
- Calentar ligeramente las rapiditas en la sartén.
- Colocar sobre cada rapidita una base de lechuga, luego el pollo, la palta, los tomates y el choclo.
- Condimentar a gusto.
- Enrollar la rapidita formando un wrap y cortar por la mitad para servir.
Pechugas de pollo rellenas
Ingredientes (para 2 porciones)
- 2 pechugas de pollo
- 50 g de espinaca fresca o acelga
- 50 g de queso fresco
- 1 zanahoria rallada o ½ pimiento en tiras
- Sal, pimienta y especias al gusto (ajo en polvo, orégano, paprika)
- Aceite de oliva
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Abrir las pechugas en forma de libro (hacer un corte lateral sin separar completamente) para poder rellenarlas.
- Saltear ligeramente la espinaca con un chorrito de aceite, sal y pimienta.
- Rellenar cada pechuga con la espinaca, el queso y la zanahoria o pimiento.
- Cerrar las pechugas formando un rollo y asegurar con palillos.
- Salpimentar y condimentar al gusto.
- Cocinar en una sartén con un poco de aceite para dorarlas ligeramente por todos lados.
- Terminar la cocción en el horno durante 15-20 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido.
- Retirar los palillos antes de servir y cortar en rodajas.
Tip: si se busca una opción más sencilla, se puede rellenar con jamón y queso y acompañar de una ensalada.
Pizza de zanahoria saludable
Ingredientes (para 2-3 porciones)
- 2 zanahorias grandes ralladas
- 1 huevo
- 3 cucharadas de harina integral (o avena molida)
- 50 g de queso rallado bajo en grasa (opcional)
- ½ cucharadita de sal y pimienta al gusto
- Salsa de tomate casera
- Vegetales al gusto para cubrir (tomate, champiñones, pimiento, espinaca)
- Hierbas secas al gusto (orégano, albahaca)
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Rallar las zanahorias y escurrir el exceso de líquido con un paño o colador.
- Mezclar la zanahoria con el huevo, la harina, el queso (opcional) y salpimentar.
- Formar la base de la pizza sobre una bandeja con papel de horno, aplastando bien para que quede uniforme.
- Hornear la base durante 15-20 minutos hasta que esté firme y ligeramente dorada.
- Retirar del horno y agregar salsa de tomate, los vegetales elegidos y queso por encima.
- Volver a hornear 10-15 minutos hasta que los vegetales estén cocidos y el queso derretido.
- Servir caliente y disfrutar.
Pinchos de pollo
Ingredientes (para 2-3 porciones / 8 pinchos)
- 300 g de pechuga de pollo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla mediana
- 1 calabacín o zapallito
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, pimienta y especias al gusto (pimentón, ajo en polvo, orégano, comino)
- Palitos de brochette o pinchos de madera
Preparación:
- Cortar el pollo en cubos medianos y los vegetales en trozos similares.
- Mezclar el pollo con aceite de oliva, sal, pimienta y las especias elegidas.
- Ensartar en los palitos alternando pollo y vegetales.
- Cocinar los pinchos al horno, girándolos de vez en cuando, hasta que el pollo esté dorado y cocido.
- Servir calientes. También se puede acompañar de ensalada, arroz o papas al horno.