Infartos en Navidad y Año Nuevo: los motivos detrás del aumento en los ataques cardíacos

Con la llegada de fin de año, además de los festejos, incrementan los riesgos en la salud cardiovascular, debido al aumento del consumo de alcohol y el exceso de comida.

Salud - infarto

Se acerca diciembre y con el último mes del año llegan los festejos de Navidad y Año Nuevo, donde comienzan las reuniones familiares, las despedidas y las escapadas, donde comer y beber es más habitual de lo que parece. Sin embargo, disfrutar sin límites podría representar un riesgo considerable para la salud cardiovascular.

El estrés que se vive en estos tiempos, el consumo de alcohol y los cambios repentinos en la dieta pueden desencadenar afecciones severas. Según diversos estudios, durante este período se observa un aumento significativo en los casos de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y fibrilación auricular.

Infarto, mujer, salud, dolor de pecho. Foto Pixabay

Infartos: ¿por qué aumentan en diciembre?

Durante las celebraciones de fin de año, diversos hábitos pueden contribuir al deterioro de la salud cardiovascular. Uno de los principales factores es el aumento del consumo de alcohol, conocido por desencadenar el llamado “síndrome del corazón en vacaciones”.

Este fenómeno se caracteriza por la fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular que puede aumentar el riesgo de ictus si no se trata a tiempo. El alcohol afecta directamente las células del corazón, alterando sus impulsos eléctricos y provocando un latido irregular que reduce la eficacia del órgano.

De esta forma, la sangre puede estancarse en ciertas áreas, especialmente en venas o arterias, lo que facilita la formación de coágulos. Estos coágulos, al desprenderse, pueden viajar a través del torrente sanguíneo y alojarse en órganos vitales, como el cerebro o el corazón, generando complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares o infartos.

Infarto en Navidad. Foto IA Freepik

A esto se le suma, el estrés emocional y los cambios en la dieta, como el consumo excesivo de sal, también incrementan el riesgo de desarrollar arritmias y pueden agravar el problema al provocar retención de líquidos y aumentar la presión arterial, lo que somete al corazón a un esfuerzo mayor.

Durante esta época también es común que se descuide la toma de algún medicamento crónico. Las fiestas, viajes y actividades llevan a algunas personas a olvidar tomar sus dosis habituales, lo que puede agravar condiciones preexistentes como la hipertensión, aumentando la probabilidad de complicaciones cardíacas.

¿Por qué los infartos son más comunes en Navidad y Año Nuevo?

Los infartos de miocardio son especialmente comunes en las semanas de Navidad y Año Nuevo, con un aumento del 15 % en comparación con otras épocas del año. Según expertos, las probabilidades de sufrir un infarto son mayores el 25 de diciembre, seguidas del 26 de diciembre y el 1 de enero.

Mesa navideña, Navidad, Año Nuevo. Foto: Pexels.

Esto ocurre porque, a pesar de la gravedad de los síntomas, muchas personas evitan buscar atención médica durante las fiestas. Ya sea por no querer interrumpir las celebraciones o por restarle importancia a la afección, esta actitud puede agravar la situación y derivar en consecuencias más graves.

Ignorar las señales de alerta del cuerpo nunca es una buena idea, especialmente en momentos donde el estrés y los excesos aumentan el riesgo de complicaciones de salud. Por eso, es fundamental conocer los síntomas de un infarto.

Síntomas de un infarto cardíaco

Los síntomas de un infarto o ataque cardíaco pueden incluir:

Dolor en el pecho que puede sentirse como presión, opresión, dolor, o molestias. El dolor puede durar más de 15 minutos y puede aparecer y desaparecer.

que puede sentirse como presión, opresión, dolor, o molestias. El dolor puede durar más de 15 minutos y puede aparecer y desaparecer. Dolor o molestia que se extiende a los hombros, brazos, espalda, cuello, mandíbula, dientes o, a veces, a la parte superior del abdomen.

o, a veces, a la parte superior del Sudor frío.

Cansancio.

Acidez estomacal o indigestión.

Aturdimiento o mareos repentinos .

. Náuseas.

Falta de aire.

Palpitaciones (sensación de que el corazón está latiendo demasiado rápido o de manera irregular).

Navidad, año nuevo, familia. Foto: Pexels.

Cómo prevenir complicaciones cardíacas durante las fiestas

La prevención es clave para pasar un mal momento durante Navidad y Año Nuevo. En ese contexto, los expertos recomiendan priorizar hábitos saludables, como limitar el consumo de alcohol, reducir la ingesta de alimentos ricos en sal y mantener una rutina de ejercicio físico moderado.

A su vez, dormir lo suficiente es igual de importante, ya que la falta de descanso puede aumentar el estrés y la presión arterial. Por su parte, quienes toman medicamentos deben asegurarse de no omitir dosis, incluso durante viajes o celebraciones.

Por último, es clave estar atento a cualquier señal de alerta, tanto para uno mismo como para los demás. Si se experimenta un ritmo cardíaco irregular, falta de aliento, mareos o dolor en el pecho, se debe buscar atención médica inmediata.