¿Sentís que tu pelo no tiene vida?: 5 errores que cometemos a diario y que afectan la salud capilar

A veces, pequeños cambios marcan una gran diferencia, y cuando se trata del cabello, esos detalles lo son todo. Cómo tener un pelo saludable sin complicarse.

Consejos para tener un pelo saludable. Foto: Unsplash.

Muchas veces notamos que nuestro cabello pierde brillo y fuerza con el tiempo, pero no siempre es fácil identificar la causa. Lo cierto es que ciertos hábitos cotidianos pueden afectar la salud capilar sin que nos demos cuenta, haciendo que el pelo luzca sin vida y más frágil.

Desde la alimentación hasta los cuidados diarios, existen pequeños descuidos que se acumulan y generan un impacto visible en la fibra capilar. Conocer los errores más comunes es el primer paso para revertirlos y devolverle vitalidad, fuerza y brillo a nuestro cabello.

En ese sentido, Vanina Gegdyszman, médica tricóloga y comunicadora en salud capilar y bienestar del pelo, compartió a través de su cuenta de Instagram (@dra.vanig) los cinco errores más comunes que cometemos a diario y que arruinan el cabello.

Los cinco errores más comunes que dañan el cabello

“¿Sentís que tu pelo no responde como antes? Puede que algunos pequeños errores estén jugando en tu contra sin que lo notes", adelanta la especialista en la publicación.

En primer lugar, incluir poca proteína en la alimentación puede afectar la salud del cabello. La fibra capilar está formada entre un 80% y 90% por queratina, que es una proteína. Si no se consumen proteínas animales, es necesario complementar la dieta con otras fuentes para asegurar la absorción de todos los aminoácidos esenciales, por ejemplo, combinando cereales y legumbres, ya sea en la misma comida o a lo largo del día.

Otro error común es lavar el cabello pero no el cuero cabelludo. El lavado debe centrarse en el cuero cabelludo y no en el largo del pelo, ya que frotar la fibra directamente puede generar frizz y quiebre innecesario.

El tercer error es usar shampoo neutro todos los días. Este tipo de shampoo tiene un pH que puede hinchar la fibra y volverla más frágil. Aunque se utiliza en ciertos tratamientos, no es lo más indicado para el uso diario.

El cuarto error es omitir el acondicionador. Saltarse este paso deja la cutícula expuesta y sin defensa frente a las agresiones externas, lo que puede debilitar el cabello con el tiempo.

Por último, tener el cepillo sucio también puede dañar el pelo. La acumulación de restos de productos, sebo y células muertas no solo ensucia la fibra capilar, sino que también afecta la salud del cuero cabelludo.

Cuidar nuestro cabello no requiere cambios drásticos, sino prestar atención a los hábitos diarios que afectan su salud. Evitar estos errores comunes y sumar buenos hábitos capilares puede marcar una gran diferencia: un pelo más fuerte, brillante y lleno de vida está al alcance de todos.