Alertas por temperaturas extremas: cuáles son los síntomas de un golpe de calor y cómo evitarlo

Sin intervención, este trastorno puede ocasionar graves problemas de salud, incluso la muerte, debido a la falla de órganos vitales.

Ola de calor en Argentina. Foto: Télam.

Se acerca el verano en Argentina, por lo que el termómetro tiene subas significativas. En este contexto, se activan alertas por calor extremo y resulta importante intensificar los cuidados para no padecer un golpe de calor que afecte a la salud.

Resulta elemental conocer cómo identificar los síntomas y las principales medidas de prevención para evitar el trastorno grave que surge cuando el cuerpo se expone a condiciones de calor extremo y alta humedad, superando su capacidad de enfriarse a través del sudor y otros mecanismos naturales.

Mucho calor en Buenos Aires. Foto: NA.

El golpe de calor presenta una variedad de señales críticas de alerta ante el sobrecalentamiento del cuerpo, siendo las más comunes la fiebre alta -generalmente superior a los 39°C- y la piel enrojecida y seca. La confusión y náuseas también son síntomas claves para identificar la forma más grave de lesión por calor.

Estos indicios suelen intensificarse con el tiempo, llegando a afectar el ritmo cardíaco y la respiración. Incluso, en algunos casos graves, el golpe de calor puede llevar a la pérdida de conciencia o convulsiones.

Cómo prevenir un golpe de calor

En los días más calurosos, tomar medidas precautorias para evitar un golpe de calor es clave. La recomendación más habitual es mantenerse hidratado: se sugiere beber entre 2,5 y 3,5 litros de agua al día sin esperar a tener sed. También es aconsejable evitar el ejercicio o la exposición al sol en las horas de mayor intensidad (entre las 11 y las 16). Además, se debe usar ropa ligera, de colores claros y de fibras naturales para mantener el cuerpo fresco.

Asimismo, los expertos afirman que es crucial evitar bebidas con cafeína o alcohol, ya que pueden aumentar la deshidratación. En esta misma línea, la alimentación tiene que ser liviana, con frutas y verduras frescas, para que el organismo se mantenga bien nutrido sin generar calor interno adicional.

En caso de que se tenga que pasar tiempo bajo el sol inevitablemente, los entendidos en el tema recomiendan utilizar sombrero, protector solar y anteojos de sol para evitar quemaduras que podrían dificultar aún más la regulación de la temperatura.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam.

Qué acciones tomar ante un golpe de calor

Cuando una persona muestra signos de estar atravesando un golpe de calor, es indispensable que la respuesta sea rápida. Quienes están acompañando a la víctima deben llevarla a un lugar fresco y tirarle agua en la cabeza, el cuello y las axilas para reducir la temperatura corporal.

Si la situación es grave, se debe acudir a los servicios de emergencia para recibir asistencia médica y no administrar medicamentos para la fiebre o friccionar la piel con alcohol.