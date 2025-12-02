Como estará el clima el verano 2026: las temperaturas en Mar del Plata y la Costa Atlántica

Enero y febrero serán meses de temperaturas muy elevadas, según el informe que emitió el Servicio Meteorológico Nacional.

Verano 2026 en Mar del Plata. Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

Para la nueva temporada de verano que está por llegar, el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió su pronóstico trimestral. Según el informe, las proyecciones indican una temporada con temperaturas que se ubicarán por encima de los valores promedio en Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica bonaerense.

Si bien las lluvias se mantendrían en un rango de normalidad o, en algunas zonas, ligeramente por debajo del promedio histórico (que supera los 100 mm mensuales), el calor será el protagonista de enero y febrero, anticipando un escenario similar a los veranos más cálidos de los últimos años.

Informe del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: SMN.

Por qué aumenta el calor

El aumento de las temperaturas medias y la frecuencia de las olas de calor en la región se deben a una combinación de factores a gran escala y variables locales:

1. Bloqueos atmosféricos y masas de aire cálido

Según los especialistas, los eventos de calor extremo suelen estar vinculados a un fenómeno llamado bloqueo atmosférico. Esto implica la presencia de un sistema de alta presión (anticiclón) estancado sobre el océano Atlántico que impide la circulación normal de las masas de aire.

Este bloqueo direcciona el aire cálido del norte y centro del país hacia el sur, sosteniendo las altas temperaturas por períodos prolongados en la Costa Atlántica.

2. Calentamiento Global

Aunque un evento puntual de calor no es causa directa del cambio climático, el calentamiento global sí aumenta la probabilidad y la intensidad de estos fenómenos extremos.

La temperatura media mundial sigue en ascenso, lo que crea un contexto donde las irrupciones de aire cálido alcanzan marcas más altas.

3. Aumento de la Temperatura del Mar

La costa atlántica registró un aumento en la temperatura superficial del mar en las últimas temporadas.

Las aguas más cálidas cerca de la costa tardan más en refrescarse, contribuyendo a mantener las temperaturas nocturnas elevadas y amplificando la sensación de calor en la ciudad.

Qué muestran los datos oficiales del SMN

El informe 2023 lo posiciona como el año más cálido desde 1961 en la serie histórica, con múltiples olas de calor y un invierno casi sin temperaturas extremas de frío.

Informe del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: SMN.

En 2024, a su vez, el país registró una temperatura media nacional por encima del promedio climático 1991–2020, ubicándolo como el segundo año más cálido desde 1961.

Las olas de calor recientes fueron intensas, numerosas y afectaron a amplias zonas del país, lo que refuerza los riesgos asociados a un verano cálido, especialmente para la costa.