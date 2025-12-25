La OMS lanzó una biblioteca global para integrar la medicina tradicional a los sistemas de salud

La plataforma digital articula conocimientos indígenas, prácticas complementarias y evidencia científica para respaldar políticas públicas y fortalecer la atención sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud. Foto: Reuters/Denis Balibouse.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un paso estratégico con el lanzamiento de la Biblioteca Global de Medicina Tradicional de la OMS, una plataforma digital destinada a reunir, organizar y democratizar el acceso al conocimiento sobre medicina tradicional, complementaria e integrativa (MTCI).

La presentación oficial tuvo lugar durante la 2.ª Cumbre Global de Medicina Tradicional de la OMS, realizada del 17 al 19 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, India.

Allí, autoridades sanitarias, investigadores y representantes de comunidades tradicionales destacaron el rol fundamental que estas prácticas desempeñan en la atención de la salud de millones de personas en todo el mundo.

La Biblioteca fue desarrollada por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), dependiente de la OPS, en coordinación con el Centro Mundial de Medicina Tradicional de la OMS.

Su creación responde a una necesidad histórica: superar la fragmentación del conocimiento y facilitar el acceso a información confiable, validada y culturalmente respetuosa sobre prácticas que, en muchos países, constituyen la principal puerta de entrada al sistema sanitario.

De acuerdo con estimaciones de la propia OMS, miles de millones de personas recurren a prácticas tradicionales e indígenas para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención materna, neonatal, mental y comunitaria.

Esta realidad es particularmente visible entre pueblos indígenas, comunidades rurales y poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde la medicina tradicional no solo cumple una función sanitaria, sino también social y cultural.

En ese sentido, la Biblioteca Global se presenta como una herramienta clave para articular el conocimiento ancestral con la ciencia contemporánea, promoviendo enfoques seguros, eficaces y costo-efectivos.

Según João Paulo Souza, Director de BIREME y editor en jefe del proyecto, la iniciativa se consolida como un bien público global que respeta la diversidad de los sistemas de atención y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.

“Alcanzar el más alto nivel posible de salud y bienestar para todos requiere asumir la complejidad de la salud como un estado multidimensional arraigado en la armonía entre la persona, la comunidad y el entorno”, afirmó durante el lanzamiento oficial.

Desde el punto de vista técnico, la Biblioteca cuenta con una arquitectura digital robusta que incluye un portal global, seis portales regionales correspondientes a las regiones de la OMS y páginas específicas para 194 países. Actualmente integra más de 1,6 millones de registros, con más de un millón de documentos en texto completo, 112 bases de datos y 178 revistas especializadas en MTCI.

Además, el proyecto incorpora páginas temáticas dedicadas a áreas específicas de la atención en salud. La primera de ellas está orientada a la Partería Tradicional en las Américas, desarrollada en colaboración con la OPS. Para Gerry Eijkemans, Directora del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la OPS, esta iniciativa permite reconocer y preservar saberes ancestrales fundamentales para la salud materna y neonatal.

“La partería tradicional representa una de las expresiones más antiguas y profundas del conocimiento de los pueblos, y su valorización es esencial para fortalecer sistemas de salud más equitativos y culturalmente sensibles”, destacó.

También se incorporaron páginas dedicadas al sistema AYUSH de la India, que incluyen Ayurveda, Yoga, Naturopatía, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa y Homeopatía. Este modelo de co-creación, que involucra a equipos técnicos, comunidades y practicantes, busca fomentar el diálogo intercultural y sentar las bases para futuras expansiones en otras regiones del mundo.

Con esta iniciativa, la OMS refuerza su compromiso con una visión integral de la salud, donde la innovación tecnológica y la evidencia científica conviven con el reconocimiento de los saberes tradicionales como pilares fundamentales para el bienestar global.