Qué es íleo postoperatorio, la complicación en los intestinos que sufrió Cristina Fernández de Kirchner tras la operación de apendicitis

La expresidenta se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi desde el pasado sábado 20 de diciembre. Qué es íleo postoperatorio, el diagnóstico emitido por el centro médico.

Cristina Fernández de Kirchner en el acto del Encuentro de la Cultura Popular. Foto: Prensa.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada el pasado sábado 20 de diciembre en el Sanatorio Otamendi producto de la recomendación de los profesionales de la salud que acudieron previamente a su hogar. La expresidenta había atravesado un fuerte dolor abdominal, fue operada por un cuadro de apendicitis y cuenta con un diagnóstico de íleo postoperatorio, motivo por el cual sigue en el centro médico con un importante monitoreo de su cuadro.

Qué es íleo postoperatorio

El íleo postoperatorio es un trastorno temporal del intestino que puede presentarse después de una cirugía, especialmente cuando la intervención fue en el abdomen, como ocurrió en el caso de la operación de apendicitis de Cristina. Este cuadro se caracteriza por una inhibición transitoria de la motilidad intestinal, es decir, los intestinos dejan de mover sus contenidos de forma coordinada sin que exista una obstrucción mecánica real que bloquee el paso de alimentos o gases.

Desde el punto de vista fisiológico, tras una cirugía abdominal, el intestino suele responder al trauma, incluido el manejo quirúrgico y la inflamación, con una parálisis temporal de los movimientos intestinales. En condiciones normales, esta paralización puede durar algunos días mientras el sistema digestivo se recupera.

Clínicamente, se manifiesta con síntomas como distensión abdominal, intolerancia a la ingesta oral, náuseas, vómitos y ausencia de evacuación o expulsión de gases, aunque no hay un bloqueo físico como el que se observa en una obstrucción intestinal clásica.

Es un trastorno temporal del intestino que puede presentarse después de una cirugía, especialmente cuando la intervención fue en el abdomen. Foto: Homo Medicus

El íleo postoperatorio es una complicación relativamente común tras procedimientos quirúrgicos abdominopélvicos. En la mayoría de los casos, se considera una respuesta esperable del intestino al estrés de la cirugía. Por eso muchos cirujanos lo describen como una alteración funcional transitoria que suele resolverse con medidas de soporte, sin que necesariamente requiera intervenciones complejas.

Los médicos suelen distinguirlo clínicamente de una obstrucción intestinal mecánica en la que hay un bloqueo físico del intestino mediante el examen, imágenes como tomografía computada y la evaluación de los signos y síntomas. En el reporte médico del Sanatorio Otamendi, se indicó que la tomografía confirmó signos compatibles con íleo postoperatorio, lo que respalda esta diferenciación diagnóstica.

El Sanatorio Otamendi brindó novedades de su salud este viernes 26 de diciembre. Foto: Sanatorio Otamendi

En cuanto a su evolución, en muchos pacientes el íleo postoperatorio se resuelve de forma espontánea en unos pocos días a semanas y el tratamiento se enfoca en medidas de soporte como restricción temporal de alimentos por vía oral, rehidratación intravenosa, manejo del dolor evitando opioides cuando es posible y movilización temprana. Estas medidas ayudan a que la función intestinal vuelva a la normalidad gradualmente.