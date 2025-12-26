Nuevo parte médico de Cristina Kirchner tras la complicación en los intestinos: cómo está de salud este viernes 26 de diciembre

El Sanatorio Otamendi brindó un nuevo parte médico de la salud de Cristina tras la operación de apendicitis. Qué dice el documento de este viernes 26 de diciembre.

Cristina Kirchner desde el balcón de su casa. Foto: Reuters/Pedro Lazaro Fernandez

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner todavía se encuentra internada tras haberse sometido a una intervención quirúrgica el pasado sábado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El Sanatorio Otamendi brindó un nuevo parte médico sobre su salud este viernes 26 de diciembre.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, se indicó en el parte médico firmado por Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi.

El Sanatorio Otamendi brindó novedades de su salud este viernes 26 de diciembre. Foto: Sanatorio Otamendi

“La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detalló el anuncio del centro médico.

“Continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”, concluyó el parte médico de Cristina.