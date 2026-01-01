Alerta por la presencia de tapiocas en las playas de la Costa Atlántica: qué son y cómo actuar en caso de sufrir su picadura

Estas medusas diminutas se multiplican en las aguas del Atlántico durante esta época y, si bien no representan una amenaza mortal, sus picaduras pueden generar reacciones cutáneas molestas.

La llegada del verano no solo trajo consigo un aluvión de turistas en busca de descanso en la Costa Atlántica argentina, sino también a una pequeña pero peligrosa visitante: las tapiocas.

Estas medusas diminutas se multiplican en las aguas del Atlántico durante esta época y, si bien no representan una amenaza mortal, sus picaduras pueden generar reacciones cutáneas molestas que arruinan el disfrute de las vacaciones. Es por ello que se vuelve esencial que los turistas estén informados sobre qué hacer si los pican.

Cómo aliviar las molestias por picaduras de tapiocas

Si bien las picaduras de tapiocas no suelen ser graves, la incomodidad que provocan es suficiente para evitarlas. Por ello, es importante saber cómo actuar para minimizar las molestias.

Retirar los tentáculos adheridos con pinzas o guantes, sin hacer contacto directo con la piel.

Aplicar compresas frías en la zona afectada para reducir el dolor y la inflamación.

Evitar frotar o rascar la zona afectada , ya que esto puede empeorar la irritación.

No aplicar agua dulce sobre la picadura, ya que esta puede activar más toxinas y empeorar la reacción.

Si los síntomas no mejoran o empeoran, lo más adecuado es consultar a un médico para recibir atención profesional. Además, mantenerse informado sobre las condiciones climáticas y las advertencias en las playas puede ayudar a evitar el contacto con estas pequeñas medusas.

Cómo identificar a las tapiocas que ponen en alerta a los turistas

Las tapiocas, cuyo nombre científico es Liriope tetraphylla, son medusas microscópicas que miden aproximadamente 1 cm de diámetro. Su color suele ser translúcido y, a pesar de su pequeño tamaño, pueden generar importantes reacciones al entrar en contacto con la piel.

En la temporada de verano, su número se incrementa debido a factores climáticos como el viento de tierra y las altas temperaturas del agua, lo que las acerca a las costas donde las personas buscan refrescarse.

A pesar de que las tapiocas no son venenosas, sus picaduras pueden provocar reacciones como enrojecimiento, picazón, irritación e incluso pequeñas lesiones cutáneas.

Las áreas más afectadas son las zonas sensibles del cuerpo, como los párpados, axilas y genitales, debido a la presión que los trajes de baño ejercen sobre la piel, intensificando el contacto con los tentáculos de la medusa.