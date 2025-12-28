La única playa de Argentina donde el sol sale y se pone en el mar: está en la Costa Atlántica y tiene las aguas más cálidas

Su ubicación de este a oeste permite ver al sol salir y esconderse en el mar, una particularidad que le da identidad y explica su nombre. Un destino donde los amaneceres y atardeceres se transforman en postales inolvidables.

Monte Hermoso, Costa Atlántica. Foto: Instagram @montehermoso.turismo

La Costa Atlántica es uno de los destinos más elegidos por los argentinos gracias a la belleza de sus paisajes. Aunque Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell y Pinamar figuran entre los puntos más concurridos, existen otros lugares que sorprenden y deslumbran por su encanto natural.

En ese contexto, hay un sitio que se destaca por una característica única que potencia aún más su atractivo: por su ubicación geográfica, el sol sale y se pone sobre el mar, lo que permite disfrutar de amaneceres y atardeceres inolvidables, una postal poco común en la costa argentina.

La única playa de Argentina donde el sol sale y se pone en el mar

Monte Hermoso es una ciudad balnearia única por la particularidad de su costa, donde los amaneceres y atardeceres se vuelven verdaderamente inolvidables. Cuando el sol cae sobre el mar, una paleta de tonos índigos y dorados tiñe el agua y regala un espectáculo difícil de igualar.

Su ubicación de este a oeste permite ver al sol salir y esconderse en el mar, una característica que le da identidad y explica su nombre: “Monte Hermoso, de sol a sol”.

Otro de sus grandes atractivos es la temperatura del agua, que puede ser hasta 5 °C más cálida que la de otros balnearios de la costa atlántica, lo que asegura baños placenteros durante toda la temporada.

Con 32 kilómetros de extensión, arenas finas y un declive muy suave, la playa de Monte Hermoso ofrece un espacio amplio, seguro y confortable, ideal para disfrutar en familia y relajarse sin apuros.

Qué hacer en Monte Hermoso

Uno de los íconos de la ciudad es el Faro Recalada, el más alto del litoral marítimo argentino, con 67 metros de altura. Está ubicado a 7 kilómetros de Monte Hermoso, por el camino costero que conduce al balneario Sauce Grande. De estructura abierta, cuenta con una escalera interior de 293 escalones y un mirador que ofrece una vista panorámica ideal para fotografiar las dunas, el balneario y la extensión de sus playas.

Entre los atractivos naturales se destaca la Laguna Sauce Grande, un espacio perfecto para la pesca y la práctica de deportes náuticos. También sobresalen las excursiones a los Médanos Blancos, un entorno de arenas claras y finas, reconocidas por su singular tonalidad blanquecina, donde el sandboard es una de las actividades más populares.

Otra experiencia imperdible es la excursión al yacimiento arqueológico de Pehuén-Có, un sitio de enorme valor paleontológico. Allí se conservan restos fósiles de megamamíferos extintos y huellas humanas con más de siete mil años de antigüedad, que convierten la visita en un viaje al pasado natural y cultural de la región.

En la metrópoli costera, se encuentran diversas opciones de alojamiento y gastronomía, pubs, casino y discos. La oferta cultural se compone de espectáculos, ferias artesanales, museos y alternativas para los más pequeños. En la sala del Centro Cultural, con capacidad para 450 personas, se presentan cada verano obras teatrales y musicales de renombre nacional.

Cómo llegar a Monte Hermoso

Se puede llegar mediante la Ruta Nacional Nº3. Allí, en el kilómetro 605, hay un desvío que lleva hasta la ciudad. Este desvío es la Ruta Provincial Nº 78, la cual lleva directamente a Monte Hermoso. Una vez dentro de la ciudad, se pueden seguir las señales hacia el centro o hacia las playas para llegar al destino deseado.