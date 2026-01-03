Cómo reconocer la barigüis, la “mosca negra” que muerde y deja picaduras molestas por varios días

Las picaduras arden, pican fuerte y pueden durar varios días. El barigüí, una pequeña mosca negra que reaparece cada verano, volvió a generar molestias, sobre todo en zonas cercanas a ríos y ambientes húmedos. Qué es, cómo identificarla y cómo prevenir sus mordidas.

Alerta por la aparición de barigüis. Foto: Instagram @dra.victoriamanzi

En los últimos días, muchas personas comenzaron a notar picaduras más intensas y persistentes que las habituales de los mosquitos: arden, pican fuerte y pueden durar varios días. El responsable es el barigüí, una especie de mosca negra que reaparece cada verano y genera este tipo de molestias, sobre todo en zonas cercanas a ríos y ambientes húmedos.

“Los barigüis son telmófagos, es decir, muerden y se alimentan de la sangre que uno emana cuando hay una mordida muy pequeña, que a veces pasa desapercibida”, explica el médico pediatra Fernando Burgos en su cuenta de Instagram.

Muchas personas comenzaron a notar picaduras más intensas y persistentes que las habituales. Foto: Freepik.

Se trata de un insecto diminuto, casi imperceptible, que al picar provoca una reacción inflamatoria intensa: picazón fuerte, enrojecimiento y, en algunos casos, hinchazón. Aunque no transmite enfermedades graves, puede generar mucho disconfort, especialmente en niños y personas con piel sensible.

Cómo reconocer al barigüí

El barigüí es una mosca negra de tamaño muy pequeño, más chica que un mosquito común. Suele encontrarse cerca de ríos, arroyos, lagunas o zonas con alta humedad. A diferencia del mosquito, su mordida puede no sentirse en el momento, pero horas después aparece una picadura muy molesta, inflamada y persistente.

El barigüí Foto: Wikipedia.

Cómo prevenir las picaduras de barigüí

La prevención es fundamental para evitar las molestias que provoca este insecto. Algunas recomendaciones clave:

Usar repelentes adecuados , especialmente en zonas expuestas de la piel.

Vestir ropa clara y que cubra brazos y piernas , sobre todo al atardecer.

Evitar permanecer mucho tiempo en zonas húmedas o cercanas a ríos y arroyos .

En el caso de niños, reforzar la protección y revisar la piel luego de actividades al aire libre.

El barigüí. Foto: X/@AgroJime

Qué hacer si te pica un barigüí

Cuando aparece la reacción, el médico Fernando Burgos recomienda aplicar lociones con difenhidramina, un antihistamínico de uso local, para aliviar la picazón y la inflamación.

En algunos chicos o personas que presentan reacciones más alérgicas, puede ser necesario recurrir a antihistamínicos orales, como la cetirizina, siempre bajo indicación médica.

Si la picadura presenta hinchazón intensa, dolor persistente, signos de infección o no mejora con el paso de los días, es importante consultar a un profesional de la salud.