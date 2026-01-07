No es pilates ni yoga: la actividad física que ayuda a aliviar el dolor de cadera después de los 60 años

Es uno de los ejercicios más recomendadas para adultos mayores, ya que ofrece un ejercicio de bajo impacto que favorece el movimiento continuo de las articulaciones. Además, se adapta fácilmente a distintos niveles de condición física y puede realizarse en casa.

La actividad física que ayuda a aliviar el dolor de cadera después de los 60. Foto: X/Grok.

Mantener una rutina de ejercicios es fundamental para mejorar el bienestar físico y prevenir molestias articulares que suelen aparecer con el paso de los años. La actividad física regular ayuda a aliviar tensiones, conservar la movilidad y cuidar articulaciones claves, como la cadera, especialmente en personas mayores.

Si bien caminar, natación, pilates o yoga son opciones populares, existe una alternativa que se destaca por ser efectiva, segura y suave para movilizar el cuerpo sin exigirlo en exceso: la bicicleta fija.

La bicicleta fija es una de las actividades más recomendadas para adultos mayores. Foto: X/Grok.

La bicicleta fija es una de las actividades más recomendadas para adultos mayores, ya que ofrece un ejercicio de bajo impacto que favorece el movimiento continuo de las articulaciones.

Este tipo de actividad ayuda a distribuir el líquido sinovial, lo que contribuye a lubricar y nutrir el cartílago de la cadera, reduciendo el dolor y la rigidez. Además, permite fortalecer los músculos de las piernas, mejorar la movilidad articular y trabajar el sistema cardiovascular sin generar impactos bruscos.

La bicicleta fija ayuda a distribuir el líquido sinovial, lo que contribuye a lubricar y nutrir el cartílago de la cadera. Foto: X/Grok.

Otro de sus beneficios es que se adapta fácilmente a distintos niveles de condición física y puede realizarse en casa, siempre siguiendo las recomendaciones médicas.

Los especialistas aconsejan comenzar con sesiones cortas, de entre 10 y 20 minutos, e incrementar progresivamente el tiempo e intensidad. A largo plazo, una meta saludable es alcanzar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, distribuidos a lo largo de la semana.

Los múltiples beneficios de la bicicleta fija

Los especialistas aconsejan comenzar con sesiones cortas, de entre 10 y 20 minutos. Foto: X/Grok.

No solo se trata de una actividad eficaz para mejorar la movilidad, fortalecer músculos y cuidar las articulaciones, sino también de un ejercicio seguro y de bajo impacto, ideal para promover la salud y el bienestar en adultos mayores. A continuación, sus beneficios: