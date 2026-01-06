Curiosidades saludables: cuánto hay que caminar para eliminar los excesos de las fiestas de Año Nuevo

Los especialistas en actividad física coinciden que no se trata de soluciones extremas ni rápidas, sino de constancia, regularidad y un balance calórico sostenido en el tiempo. Conocé el interrogante y las claves para comenzar el año con bienestar y salud.

Cuánto hay que caminar para quemar calorías y colaborar con la baja de peso. Foto: Unsplash.

Luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, muchas personas deciden retomar hábitos más ordenados y saludables. En este contexto, surge el siguiente interrogante: cuánto es necesario caminar para quemar calorías y colaborar con la baja de peso.

Para adultos sanos, se sugiere acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, como caminar a paso sostenido, o bien 75 minutos de actividad más intensa. Llevado a la rutina cotidiana, ese objetivo se traduce en 30 minutos diarios, cinco veces por semana.

Los especialistas en actividad física coinciden que no se trata de soluciones extremas ni rápidas. Foto: Unsplash.

Cuando el objetivo incluye bajar de peso, los especialistas proponen ampliar ese tiempo. En ese caso, entre 45 y 60 minutos de caminata diaria permiten aumentar el gasto calórico y colaborar con la creación de un déficit energético semanal.

El ritmo cumple un rol importante: la marcha ideal es aquella en la que se puede hablar con cierta dificultad, pero no cantar, con una respiración más profunda de lo habitual.

Este tipo de caminata activa músculos grandes del cuerpo, eleva suavemente la frecuencia cardíaca y resulta más fácil de sostener en el tiempo que entrenamientos de alta exigencia, sobre todo en personas que retoman la actividad tras un período de inactividad.

Conteo de pasos y gasto calórico

En los últimos años, el conteo de pasos se convirtió en una referencia práctica gracias al uso de relojes inteligentes y aplicaciones móviles. Si bien no existe un número único que funcione para todas las personas, los rangos orientativos ayudan a ordenar objetivos diarios.

Entre 7.000 y 8.000 pasos por día contribuyen a la salud general y al mantenimiento del peso. Superar los 8.000 o 10.000 pasos diarios incrementa el gasto energético y favorece un balance más favorable para quienes buscan reducir grasa corporal.

El conteo de pasos se convirtió en una referencia práctica gracias al uso de relojes inteligentes y aplicaciones móviles. Foto: Unsplash.

El gasto energético depende del terreno, ritmo y la contextura física. De manera aproximada, una hora de caminata puede consumir entre 200 y 400 calorías, una diferencia que se explica por la velocidad de marcha y el peso corporal.

Por ese motivo, los especialistas en actividad física aconsejan enfocarse menos en el número exacto y más en la regularidad semanal. No obstante, el objetivo no pasa por castigar al cuerpo, sino por construir hábitos sostenibles para el resto del año.