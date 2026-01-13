Los beneficios del licuado de frutos rojos. Foto: Freepik.

El licuado de frutos rojos se convirtió en uno de los grandes aliados del verano gracias a su poder refrescante en los días de calor intenso. Más allá de ser una bebida rica y liviana, su éxito se explica por su aporte nutricional: ayuda a mantenerse hidratado y suma una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Frutillas, frambuesas, arándanos, moras y cerezas integran el grupo de los frutos rojos. Aunque la versión más clásica lleva agua y hielo, muchas personas eligen darle una vuelta distinta y combinar las frutas con yogur o bebidas vegetales.

Un dato clave: cuanto más intenso es su color, mayor suele ser su concentración de nutrientes. Los especialistas recomiendan alrededor de 150 gramos diarios para obtener una buena dosis de fibra y antioxidantes.

Para aprovecharlos al máximo en forma de bebida, Sol Vázquez, directora del centro de nutrición Planta Made, aconseja licuarlos en lugar de exprimirlos. De esta manera, explica, se conserva mejor tanto el contenido de fibra como los nutrientes esenciales.

El procedimiento es sencillo: basta con colocar un puñado de frutos rojos en la licuadora junto con agua y hielo, y procesar a alta velocidad hasta lograr una consistencia homogénea y cremosa. Siempre que sea posible, conviene elegir frutas de estación, aunque los frutos congelados también son una alternativa válida.

Los beneficios de incorporar licuado de frutos rojos

Los frutos rojos se destacan entre los alimentos más saludables por su alto contenido de fibra, vitaminas —como la C, la K y algunas del complejo B—, minerales como potasio y manganeso, y compuestos antioxidantes como antocianinas y polifenoles. “Las personas que consumen frutos rojos de forma habitual suelen tener una mayor expectativa de vida que quienes no lo hacen”, sostiene la especialista.

1- Ayuda a cuidar el colesterol

Una revisión científica sobre antocianinas y salud cardiovascular señala que estos pigmentos naturales contribuyen a elevar el colesterol HDL (el llamado “bueno”) y a disminuir el LDL, asociado a mayor riesgo cardiovascular.

2- Favorece un mejor descanso

Desde el Hospital de Clínicas de Cleveland indican que los frutos rojos pueden colaborar con la regulación del ciclo sueño-vigilia. Esto se debe a su contenido de melatonina —hormona clave del ritmo circadiano— y triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo obtiene a través de la alimentación.

3- Potente acción antioxidante y antiinflamatoria

Vázquez explica que estos alimentos contienen polifenoles llamados antocianidinas, capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y concentrarse en áreas del cerebro relacionadas con la memoria y el aprendizaje.

4- Funciona como un probiótico natural

Según la nutricionista, los pigmentos de los frutos rojos se transforman en metabolitos activos a través del hígado y el microbioma intestinal. Estos compuestos cumplen un rol clave en la defensa del organismo, la reparación celular y la comunicación entre células.

De esta manera, el licuado de frutos rojos se convierte en una opción saludable para arrancar el día con un verdadero shot de antioxidantes. De todos modos, también puede disfrutarse en cualquier momento, ya que es una alternativa fácil de preparar, deliciosa y súper refrescante.