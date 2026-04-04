Tarta de atún. Foto: ChatGPT.

La tarta de atún es ese clásico infalible que siempre nos salva de cualquier apuro. Deliciosa, saciante y repleta de nutrientes, se convierte en una opción ideal para las comidas de la semana, combinando practicidad, sabor y equilibrio en cada porción. Perfecta para quienes buscan preparar algo rápido sin renunciar a una receta casera y nutritiva.

Es una receta completa: el atún aporta proteínas de alto valor biológico, mientras que la masa proporciona carbohidratos complejos. Además, los vegetales como morrón y cebolla suman vitaminas y minerales, convirtiendo esta tarta en una opción nutritiva y equilibrada para cualquier comida de la semana.

El secreto de Paulina Cocina para hacer la mejor tarta de atún. Foto: Gemini IA.

Aunque todos tenemos guardada en la memoria la receta clásica de la tarta de atún, Paulina Cocina reveló un truco poco conocido que garantiza que quede realmente deliciosa. ‘Esponjosa y riquísima’, asegura la cocinera, invitando a los amantes de la cocina a probar este pequeño secreto que transforma por completo el resultado final.

Receta de tarta de atún con secreto

Ingredientes (para una tarta chica)

1 masa de hojaldre

1/2 cebolla

1/2 morrón rojo

1 diente de ajo

1 tomate chico

1 cda. de puré de tomates

2 latas de atún

1 papa chica

1 pizca de orégano

2 huevos

Aceitunas (opcional)

Semillas de sésamo

Sal, pimienta y aceite

La tarta de atún es ese clásico infalible que siempre nos salva de cualquier apuro. Foto: ChatGPT.

Paso a Paso

Picar la cebolla, el morrón y el ajo y rehogarlos en aceite. A mí me gustan en trozos grandes, que se noten en la tarta, pero pueden estar bien picados. Agregar, cuando la cebolla esté transparente, el tomate fresco picado y cocer hasta que tome un color rojo oscuro. Aca viene el secreto: para que la tarta de atún salga alta, esponjosa y consistente, hay que agregarle una papa rallada. Se hace de la siguiente manera: rallar la papa con el rallador fino y agregarla al sofrito. Removerla un minuto hasta integrar, no hace falta más. Agregar a esta preparación el atún y remover hasta integrar. Incorporar también la cucharada de puré de tomates. Incorporar los huevos batidos y salpimentar. Agregar el orégano (muy poco). Agregar, si se desea, las aceitunas picadas. Agregar, si se desea, las aceitunas picadas. Cerrar los bordes y llover con semillas de sésamo arriba. Llevar a horno fuerte hasta que el hojaldre se vea dorado. ¡Listo! Ya tenés tu tarta de atún.

Con su combinación de sabor, practicidad y valor nutritivo, la tarta de atún se consolida como un plato infaltable para cualquier semana. Ya sea siguiendo la receta clásica o probando los secretos de Paulina Cocina para que quede aún más esponjosa y deliciosa, esta preparación demuestra que comer rico y saludable puede ser sencillo y rápido.