Cuadraditos de ricota y arándanos. Foto: ChatGPT.

Cuando bajan las temperaturas y la lluvia invita a quedarse en casa, no hay nada mejor que darse un gusto dulce. Pero eso no significa dejar de lado lo saludable: hoy existen opciones ricas, livianas y fáciles de hacer que combinan sabor y bienestar en cada bocado.

Los cuadraditos de ricota y arándanos son una de esas recetas que lo tienen todo. Suaves, húmedos y con un toque frutal, se convierten en la opción ideal para acompañar un café o un mate durante una tarde gris. Además, están hechos con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.

Cuadraditos de ricota y arándanos. Foto: Gemini IA.

Lo mejor de esta preparación es que no requiere grandes habilidades ni demasiado tiempo. En pocos pasos y con un horneado rápido, se puede lograr un postre casero, nutritivo y perfecto para disfrutar sin culpa en los días de lluvia.

Receta para hacer cuadraditos de ricota y arándanos

Ingredientes

2 huevos

1 yogur descremado (se puede reemplazar por queso crema descremado o hacer mitad y mitad)

250 g de ricota descremada

Ralladura y jugo de 1 limón (se puede reemplazar por naranja)

3 sobres de edulcorante (se recomienda estevia)

60 g de harina integral o la que prefieras

1 cdita de polvo de hornear

Media caja de arándanos

Cuadraditos de ricota y arándanos. Foto: Gemini IA.

Paso a Paso

En un bowl, colocar los huevos, el yogur, la ricota, la ralladura y el jugo de limón junto con el edulcorante. Mezclar bien con minipimer o a mano hasta lograr una preparación homogénea. Incorporar los ingredientes secos: la harina y el polvo para hornear. Integrar suavemente hasta que no queden grumos. Agregar los arándanos previamente enharinados (este paso ayuda a que no se vayan al fondo durante la cocción) y mezclar con movimientos envolventes. Volcar la preparación en un molde previamente engrasado o con papel manteca. Hornear en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Retirar, dejar enfriar a temperatura ambiente y cortar en 8 cuadrados antes de servir.

Cuadraditos de ricota y arándanos. Foto: ChatGPT.

Fáciles, rápidos y con ingredientes simples, estos cuadraditos de ricota y arándanos son la opción perfecta para transformar una tarde en casa en un momento especial. Ideales para acompañar con mate o café, combinan lo mejor de lo dulce con un perfil más liviano y saludable.