Recetas dulces y saludables para días de lluvia: cómo hacer exquisitos cuadraditos de ricota y arándanos
Una opción casera, rica y fácil de preparar en menos de 30 minutos para disfrutar en días grises. Una propuesta que combina un sabor dulce y suave con ingredientes más livianos, ideal para darse un gusto sin resignar lo saludable.
Cuando bajan las temperaturas y la lluvia invita a quedarse en casa, no hay nada mejor que darse un gusto dulce. Pero eso no significa dejar de lado lo saludable: hoy existen opciones ricas, livianas y fáciles de hacer que combinan sabor y bienestar en cada bocado.
Los cuadraditos de ricota y arándanos son una de esas recetas que lo tienen todo. Suaves, húmedos y con un toque frutal, se convierten en la opción ideal para acompañar un café o un mate durante una tarde gris. Además, están hechos con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina.
Lo mejor de esta preparación es que no requiere grandes habilidades ni demasiado tiempo. En pocos pasos y con un horneado rápido, se puede lograr un postre casero, nutritivo y perfecto para disfrutar sin culpa en los días de lluvia.
Receta para hacer cuadraditos de ricota y arándanos
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 yogur descremado (se puede reemplazar por queso crema descremado o hacer mitad y mitad)
- 250 g de ricota descremada
- Ralladura y jugo de 1 limón (se puede reemplazar por naranja)
- 3 sobres de edulcorante (se recomienda estevia)
- 60 g de harina integral o la que prefieras
- 1 cdita de polvo de hornear
- Media caja de arándanos
Paso a Paso
- En un bowl, colocar los huevos, el yogur, la ricota, la ralladura y el jugo de limón junto con el edulcorante.
- Mezclar bien con minipimer o a mano hasta lograr una preparación homogénea.
- Incorporar los ingredientes secos: la harina y el polvo para hornear. Integrar suavemente hasta que no queden grumos.
- Agregar los arándanos previamente enharinados (este paso ayuda a que no se vayan al fondo durante la cocción) y mezclar con movimientos envolventes.
- Volcar la preparación en un molde previamente engrasado o con papel manteca.
- Hornear en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Retirar, dejar enfriar a temperatura ambiente y cortar en 8 cuadrados antes de servir.
Fáciles, rápidos y con ingredientes simples, estos cuadraditos de ricota y arándanos son la opción perfecta para transformar una tarde en casa en un momento especial. Ideales para acompañar con mate o café, combinan lo mejor de lo dulce con un perfil más liviano y saludable.