Lucha contra el dengue: los resultados exitosos de la vacuna, según un prestigioso estudio

El dengue es una enfermedad viral que transmite el mosquito aedes aegypti y que puede traer grandes complicaciones de salud en la persona que se contagia. La vacuna ya está disponible y fue creada en un instituto médico estatal de Brasil.

Esperado avance en la salud pública: la vacuna contra el dengue funciona y ya está circulando por Latinoamérica

Un estudio de la revista The Lancet demostró que la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio público brasileño puede frenar el contagio. El Instituto Butantan es un centro de investigación en las áreas de biología y biomedicina que se encuentra en Sao Paulo y tiene una antigüedad de 124 años. Fabrica más del 80% del total de sueros y vacunas consumidas en Brasil.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que adquiere el virus al alimentarse de personas que poseen la enfermedad y lo transmite picando a otras. El contagio no ocurre persona a persona, por lo que la vacuna funcionaría aplicándose en los llamados “casos de escape vacunal” para reducir el riesgo de complicaciones.

Dengue. Foto: Pixabay

Cómo funciona la vacuna contra el dengue

El estudio, publicado en la revista “The Lancet Regional Health-Americas” indica que la vacuna de Brasil contra el dengue reduce la carga viral de los infectados ante un posible contagio a otros y reduce el riesgo de complicaciones ante la enfermedad. Confirmó las investigaciones realizadas por Fundación de Apoyo a la Investigación del estado de Sao Paulo (Fapesp).

De acuerdo con los autores del estudio internacional, una baja carga viral en estos casos también está asociada a una reducción del riesgo de transmisión del virus a los mosquitos, lo que desde la perspectiva de la salud pública podría contribuir a disminuir la circulación del patógeno.

Mosquitos del dengue

La vacuna Butantan-DV fue aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) a fines de noviembre y está previsto que comience a ser ofrecida en la red pública de salud en 2026 a personas de 12 a 59 años de edad.

Datos de la fase 3 de los ensayos clínicos, realizados entre más de 16.000 voluntarios de 14 estados brasileños, muestran que la vacuna presenta una eficacia general de 74,7%, una eficacia de 91,6 % contra el dengue grave y una eficacia de 100 por ciento contra las hospitalizaciones por la enfermedad.

Qué dicen los expertos

Maurício Lacerda Nogueira, autor del artículo y profesor de la Facultad de Medicina de Sao José do Río Preto, afirmó: “Este dato preliminar sugiere que la vacunación puede tener un efecto importante en la circulación del virus, ayudando a minimizar nuevos brotes de la enfermedad, pero es algo que aún necesitamos confirmar con nuevos estudios”.

Vacuna. Foto: Unsplash.

El trabajo contó con la participación de Esper Kallás, director del Instituto Butantan, el laboratorio estatal fabricante de vacunas más grande de América Latina, quien estuvo al frente de los ensayos clínicos del inmunizante.

Qué otras formas existen para prevenir el dengue

La acción más importante para prevenir el dengue que está al alcance de todo el mundo es eliminar los criaderos de mosquitos. Es clave vaciar los recipientes de agua acumulada por la lluvia u otros motivos y lavarlos bien. También es necesario desechar neumáticos viejos, plásticos o latas que puedan juntar agua. instalar mosquiteros es una muy buena opción para protegerse. También el uso de repelente puede prevenir la picadura del mosquito.