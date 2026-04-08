¿Por qué es tan importante realizarse el apto físico? Foto: Freepik

En un hito sin precedentes en materia de salud pública, Chile fue reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como país libre de lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. La certificación lo posiciona como el primero en América en alcanzar este objetivo y apenas el segundo a nivel mundial, después de Jordania.

Este anuncio refleja la sostenibilidad durante décadas de las políticas sanitarias del país y también abre un nuevo capítulo en la lucha contra enfermedades desatendidas en el continente. Para los especialistas, se trata de una señal concreta de que la erradicación de patologías históricas es posible con sistemas de salud sólidos, acceso universal y estrategias de prevención eficaces.

Tedros Adhanom Ghebreyesusen, director general de la OMS.

El camino de Chile para convertirse en el primer país de las Américas libre de lepra

Chile logró eliminar la lepra tras más de tres décadas sin registrar casos autóctonos, siendo el último en 1993. Este resultado es fruto de un enfoque integral basado en la detección temprana, el tratamiento oportuno y el seguimiento epidemiológico continuo.

Desde la OMS destacaron el compromiso del país con políticas de salud inclusivas y sostenidas en el tiempo. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que este logro demuestra que “con compromiso sostenido, servicios de salud inclusivos y acceso universal a la atención, podemos dejar atrás enfermedades ancestrales”.

Sintomas de la lepra.

¿Qué es la lepra y por qué su eliminación es un hito para la región?

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que se transmite a través de microgotas expulsadas por la nariz y la boca de personas infectadas.

Aunque hoy cuenta con tratamiento efectivo, sigue siendo considerada por la OMS como una enfermedad tropical desatendida. Actualmente, persiste en más de 120 países y se registran más de 200.000 casos anuales en el mundo, lo que resalta la importancia del logro chileno como un precedente clave para la región.

Diagnostico de lepra. Foto: Freepik

Sostener la eliminación, un objetivo clave de la OMS para continuar con este logro

A pesar de la certificación, el organismo de intencionalidad de la salud advierte que el desafío no termina con la eliminación. Mantener sistemas de vigilancia activos y garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento sigue siendo fundamental para evitar la reaparición de la enfermedad.

En este sentido, el organismo internacional promueve estrategias de monitoreo permanente, capacitación del personal de salud y campañas de concientización. El objetivo es consolidar los avances alcanzados y replicar este modelo en otros países de América, donde la lepra aún representa un problema de salud pública.