Vacunación antigripal en niños. Foto: unsplash

Se acerca el final del verano, por lo que hay especial atención a la planificación por parte del Gobierno para proteger a la población de enfermedades vinculadas con el frío. En este marco, se confirmó cuándo inicia la Campaña de Vacunación Antigripal.

Cuándo comienza la Campaña de Vacunación Antigripal

El Ministerio de Salud indicó que el próximo miércoles 11 de marzo iniciará este proceso, con la prioridad en los grupos que requieran la vacuna con mayor urgencia.

Vacunación para embarazadas Foto: Freepik

En detalle, los primeros en ser inoculados serán personal sanitario, embarazadas, puérperas y niños de seis a 24 meses de edad.

Los detalles de la campaña 2026

Asimismo, y debido a la circulación de una nueva variante de influenza y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios, este año la cartera sanitaria nacional anticipó la compra y distribución de las vacunas contra la gripe en todo el país.

En tanto, y durante la última reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud, los ministros de Salud de todas las provincias acordaron iniciar la vacunación antigripal el próximo miércoles 11 de marzo.

Vacuna antigripal

Por tal motivo, la cartera sanitaria ya comenzó a distribuir las dosis para que todas las provincias se preparen adecuadamente y puedan poner en marcha la estrategia en la fecha acordada.

Para garantizar la cobertura, se adquirieron 8.160.000 dosis. De este total, 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos utilizada para proteger a la población de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica, destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad.

En la Argentina, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre entre abril y julio. En los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña busca asegurar una protección oportuna y atenuar, de esta manera, el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.