Menú semanal con recetas saludables: qué cocinar del lunes 23 al domingo 29 de marzo, día por día
Planificar las comidas de la semana puede ser una buena forma de ahorrar tiempo y mantener una alimentación equilibrada. Este menú semanal propone ideas simples y saludables para cada día, con recetas fáciles de preparar y con ingredientes accesibles para resolver almuerzos o cenas del lunes 23 al domingo 29 de marzo.
Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.
Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.
Menú semanal del lunes 23 de marzo al domingo 29 de marzo
Lunes 23: Pollo al horno con batatas y ensalada de tomate y rúcula
Un plato simple y equilibrado: pollo dorado al horno acompañado por batatas asadas y una ensalada fresca de tomate y rúcula que aporta color y frescura.
Martes 24: Bife a la plancha con puré mixto de papa y calabaza y ensalada de zanahoria y repollo
Un clásico de la cocina argentina con bife jugoso a la plancha, puré cremoso de papa y calabaza y una ensalada crocante de zanahoria rallada y repollo.
Miércoles 25: Tarta integral de espinaca y queso con ensalada de tomate y huevo
Una opción liviana y nutritiva con tarta de espinaca y queso en masa integral, acompañada por una ensalada fresca de tomate y huevo duro.
Jueves 26: Salteado de pollo con quinoa y vegetales
Pollo en tiras salteado con cebolla, morrón y zucchini, servido con arroz blanco o integral. Un plato rápido, sabroso y lleno de vegetales.
Viernes 27: Filet de merluza al horno con limón, papas y ensalada verde
Pescado al horno con limón y perejil acompañado de papas doradas y una ensalada verde simple para una comida liviana.
Sábado 28: Hamburguesas caseras con ensalada completa
Hamburguesas de carne hechas en casa, cocidas a la plancha o al horno, servidas con ensalada de lechuga, tomate, zanahoria y cebolla.
Domingo 29: Pasta con salsa de tomate casera y albahaca
Fideos acompañados por una salsa de tomate natural con ajo y albahaca, un plato reconfortante para cerrar la semana.
Receta de hamburguesas caseras saludables
Las hamburguesas caseras son una opción simple, nutritiva y mucho más saludable que las versiones industriales. Con pocos ingredientes y una cocción al horno o a la plancha, se puede preparar una comida sabrosa y equilibrada para cualquier día de la semana.
A continuación, una receta fácil que rinde 4 hamburguesas medianas, ideal para dos personas si se sirven con ensalada o vegetales asados.
Ingredientes
- 500 g de carne picada magra
- 1 huevo
- 2 cucharadas de avena o pan rallado integral
- 1/2 cebolla picada bien chiquita
- 1 diente de ajo picado
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
Paso a Paso
- En un bowl colocar la carne picada y agregar el huevo, la avena o pan rallado integral, la cebolla y el ajo picados.
- Condimentar con sal, pimienta, perejil y mostaza si se desea.
- Mezclar bien todos los ingredientes hasta que quede una preparación homogénea.
- Dividir la mezcla en cuatro partes y formar las hamburguesas con las manos.
- Cocinar en una plancha caliente con apenas unas gotas de aceite o en el horno a 200 °C durante unos 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
Cómo armar un plato completo y nutritivo
La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:
- ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
- ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
- ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
- Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.