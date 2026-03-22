Pavita al horno. Foto: Freepik

Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.

Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.

Menú semanal saludable. Foto: Gemini IA.

Menú semanal del lunes 23 de marzo al domingo 29 de marzo

Lunes 23: Pollo al horno con batatas y ensalada de tomate y rúcula

Un plato simple y equilibrado: pollo dorado al horno acompañado por batatas asadas y una ensalada fresca de tomate y rúcula que aporta color y frescura.

Pavita al horno. Foto: Freepik

Martes 24: Bife a la plancha con puré mixto de papa y calabaza y ensalada de zanahoria y repollo

Un clásico de la cocina argentina con bife jugoso a la plancha, puré cremoso de papa y calabaza y una ensalada crocante de zanahoria rallada y repollo.

Miércoles 25: Tarta integral de espinaca y queso con ensalada de tomate y huevo

Una opción liviana y nutritiva con tarta de espinaca y queso en masa integral, acompañada por una ensalada fresca de tomate y huevo duro.

Tarta de verduras. Foto: Freepik.

Jueves 26: Salteado de pollo con quinoa y vegetales

Pollo en tiras salteado con cebolla, morrón y zucchini, servido con arroz blanco o integral. Un plato rápido, sabroso y lleno de vegetales.

Viernes 27: Filet de merluza al horno con limón, papas y ensalada verde

Pescado al horno con limón y perejil acompañado de papas doradas y una ensalada verde simple para una comida liviana.

Menú semanal, comida. Foto: Freepik.

Sábado 28: Hamburguesas caseras con ensalada completa

Hamburguesas de carne hechas en casa, cocidas a la plancha o al horno, servidas con ensalada de lechuga, tomate, zanahoria y cebolla.

Domingo 29: Pasta con salsa de tomate casera y albahaca

Fideos acompañados por una salsa de tomate natural con ajo y albahaca, un plato reconfortante para cerrar la semana.

Pastas, fideos, comida. Foto: Unsplash.

Receta de hamburguesas caseras saludables

Las hamburguesas caseras son una opción simple, nutritiva y mucho más saludable que las versiones industriales. Con pocos ingredientes y una cocción al horno o a la plancha, se puede preparar una comida sabrosa y equilibrada para cualquier día de la semana.

A continuación, una receta fácil que rinde 4 hamburguesas medianas, ideal para dos personas si se sirven con ensalada o vegetales asados.

Ingredientes

500 g de carne picada magra

1 huevo

2 cucharadas de avena o pan rallado integral

1/2 cebolla picada bien chiquita

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

1 cucharadita de mostaza (opcional)

Receta de hamburguesas caseras saludables. Foto: Gemini IA.

Paso a Paso

En un bowl colocar la carne picada y agregar el huevo, la avena o pan rallado integral, la cebolla y el ajo picados. Condimentar con sal, pimienta, perejil y mostaza si se desea. Mezclar bien todos los ingredientes hasta que quede una preparación homogénea. Dividir la mezcla en cuatro partes y formar las hamburguesas con las manos. Cocinar en una plancha caliente con apenas unas gotas de aceite o en el horno a 200 °C durante unos 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

Cómo armar un plato completo y nutritivo

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:

Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm