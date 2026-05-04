Estados Unidos reconoció que uno de sus buques fue atacado en el estrecho de Ormuz por Irán. Foto: via REUTERS

Algo que hasta hace apenas unas horas era una desmentida absoluta por parte de Washington, pasó a ser un reconocimiento y una situación tensa en Medio Oriente: Estados Unidos reconoció que sus buques de guerra fueron atacados por misiles crucero de Irán en el estrecho de Ormuz.

La confirmación llega en palabras de un almirante estadounidense a Reuters, aunque no se han dado detalles sobre los daños causados.

Cabe resaltar que Washington había negado rotundamente esta primera versión de los hechos que sí había planteado Teherán esta mañana.

Las consecuencias de este ataque pueden resultar en una escalada aún mayor de los conflictos en Medio Oriente y en tensiones entre la Administración de Donald Trump y los ayatolás iraníes que están en el control de la nación persa.

EE.UU. había negado que uno de sus buques fuera atacado por Irán

Estados Unidos había entrecruzado versiones sobre una misma situación en el estrecho de Ormuz con Irán. Washington había negado que uno de sus buques hubiese sido alcanzado por misiles iraníes, tal como lo había afirmado anteriormente Teherán.

Las tensiones entre ambas naciones, además de por cuestiones políticas y bélicas, también se enmarcan en el plano económico.

Y es que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, los ataques generaron hostilidades inmediatas entre ambos países y también Israel, lo que desembocó en que la nación persa decidiera cerrar el estrecho de Ormuz con un bloqueo para barcos que no sean aliados a ellos.

Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A partir de esto, se desarrollaron tensiones más marcadas entre los protagonistas, en donde este pasaje marítimo se volvió el punto central en la contienda y las pretensiones de Washington y Teherán pasaron a querer dominarlo y a buscar impedir el paso de embarcaciones de sus enemigos.

Las hostilidades entre EE.UU. e Irán se mantienen, más aún luego de que se vieran frustrados varios intentos de negociaciones. Lo último respecto a este tema fue que la nación persa presentó una propuesta para un acuerdo de paz, pero la misma fue desestimada por la Administración de Donald Trump, por lo que la tregua no se produjo.