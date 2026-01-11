Se desplaza el polo magnético de la Tierra. Foto: Freepik.

El polo norte magnético de la Tierra continúa su desplazamiento, lo que ha llevado a los científicos a actualizar el World Magnetic Model 2025 (WMM2025). Este modelo, desarrollado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) junto con el British Geological Survey, es fundamental para la navegación aérea y marítima, así como para el funcionamiento de sistemas de GPS y las brújulas digitales que usan millones de dispositivos en todo el mundo.

Actualmente, el polo norte magnético apunta más cerca de Siberia que del Ártico canadiense, habiendo recorrido más de 2.200 kilómetros desde su primera ubicación registrada oficialmente en 1831. Aunque el movimiento del polo magnético es un fenómeno natural conocido, en las últimas décadas se han observado variaciones importantes en su dirección y velocidad.

Uno de los hallazgos recientes más destacados es una desaceleración notable: tras desplazarse durante años a unos 50–60 kilómetros anuales, ahora su velocidad se redujo a aproximadamente 35 kilómetros por año, considerada “la mayor desaceleración registrada” y con implicaciones técnicas importantes.

Polo norte magnético de la Tierra. Foto: Wikipedia.

A diferencia del polo norte geográfico, que permanece fijo y define el eje de rotación del planeta, el polo magnético cambia constantemente. Su movimiento se debe a los flujos de hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, responsables de generar el campo magnético que protege al planeta de la radiación solar y permite la orientación mediante brújulas desde tiempos ancestrales.

Desde su descubrimiento en el siglo XIX, la posición del polo magnético se monitorea periódicamente mediante modelos científicos que integran datos satelitales, mediciones terrestres y estudios geofísicos. Los cambios en su velocidad y trayectoria han despertado un interés creciente entre los especialistas de todo el mundo.

Para qué se utiliza la posición del polo magnético

El World Magnetic Model se publica cada cinco años y constituye la referencia oficial para gobiernos, fuerzas armadas y empresas tecnológicas. La versión WMM2025, lanzada en diciembre de 2024, será válida hasta finales de 2029, salvo que se produzcan alteraciones inesperadas en el campo magnético terrestre.

Este modelo se utiliza en aviación civil, marinas comerciales y militares, navegación submarina y por organismos internacionales como la OTAN y la Organización Hidrográfica Internacional. Además, fabricantes de teléfonos y automóviles incorporan sus datos para calibrar brújulas digitales y mapas de navegación integrados.

Polo norte magnético de la Tierra. Foto: Freepik.

Una de las novedades más importantes de esta actualización es la creación de una versión de alta resolución, llamada WMMHR2025, que reduce la incertidumbre de unos 3.300 kilómetros a alrededor de 300 kilómetros en el ecuador. Esto permite calcular rutas con mayor precisión, sobre todo en zonas polares. Para desplazamientos cotidianos, como ir al trabajo o usar el celular, el impacto del movimiento del polo magnético es mínimo e imperceptible.

Sin embargo, en viajes de larga distancia y entornos sensibles, como vuelos transcontinentales o navegación oceánica y polar, utilizar un modelo desactualizado puede provocar errores de decenas de kilómetros respecto de la ruta planificada, con posibles consecuencias graves.

El WMM2025 también actualiza información sobre las llamadas “zonas de apagones magnéticos” cercanas a los polos, áreas donde las brújulas pueden ser poco fiables. Esta información resulta crucial para planificar vuelos polares y misiones científicas que dependen de una navegación magnética precisa y segura.