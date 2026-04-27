China completó el primer vuelo de un avión a hidrógeno. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El desafío de descarbonizar la aviación suma un nuevo capítulo desde Asia. A comienzos de abril de 2026, una prueba realizada en China volvió a poner el foco sobre el potencial del hidrógeno como alternativa energética en uno de los sectores más difíciles de reconvertir. A diferencia de otros anuncios, esta vez no se trató de un desarrollo teórico: hubo un vuelo real, con resultados medibles y un hito tecnológico que ya genera repercusión internacional.

Avión a hidrógeno: cómo fue el vuelo de prueba en China que marca un precedente

El ensayo se llevó a cabo en la ciudad de Zhuzhou, en la provincia de Hunan, donde una aeronave de carga no tripulada de 7,5 toneladas completó con éxito un vuelo impulsado por un motor turbopropulsor alimentado con hidrógeno. El despegue tuvo lugar el 4 de abril de 2026 y, durante la prueba, el avión alcanzó una altitud de 300 metros.

La aeronave completó su vuelo impulsado por un motor turbopropulsor alimentado con hidrógeno. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En total, la operación duró 16 minutos, cubrió una distancia de 36 kilómetros y registró una velocidad máxima de 220 km/h. Tras ejecutar todas las maniobras programadas, el aparato regresó a pista sin incidentes, en una secuencia completa que validó tanto el despegue como el desempeño en vuelo y el aterrizaje.

El modelo utilizado no corresponde a un avión comercial de pasajeros ni a un prototipo pensado para rutas de larga distancia. Se trata de una plataforma de carga no tripulada, una elección estratégica que permite ensayar nuevas tecnologías en un entorno más controlado, reduciendo riesgos y facilitando la evaluación de variables técnicas clave.

El motor AEP100 y el futuro de la aviación sostenible: avances, límites y próximos pasos

El corazón de la prueba fue el AEP100, un motor turbopropulsor a hidrógeno de clase megavatio desarrollado por la Aero Engine Corporation of China. Según la información oficial, se trata del primer vuelo de prueba a nivel mundial de un motor aeronáutico de estas características y potencia.

La aeronave es una plataforma de carga no tripulada, una elección que permite ensayar nuevas tecnologías. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Durante todo el ensayo, el motor operó con normalidad y se mantuvo en buen estado al finalizar la prueba. Este punto resulta clave: no solo se logró el despegue, sino también la estabilidad del sistema a lo largo de toda la operación, un aspecto crítico en cualquier avance dentro de la industria aeronáutica.

Sin embargo, el éxito del vuelo no implica una implementación inmediata. El desarrollo de la aviación a hidrógeno aún enfrenta múltiples desafíos: se requieren más ensayos, procesos de certificación rigurosos, infraestructura específica para el abastecimiento y, sobre todo, validaciones económicas que permitan proyectar su viabilidad a gran escala.

De esta manera, la prueba en Zhuzhou no representa un punto de llegada, sino un paso significativo dentro de un camino más amplio. Un indicio concreto de que, aunque lentamente, la industria aérea comienza a explorar alternativas reales frente a uno de sus mayores retos: reducir su dependencia de los combustibles fósiles sin comprometer seguridad ni eficiencia.