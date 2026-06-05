ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas: cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Ex combtientes de Malvinas Foto: NA

La ANSES confirmó una suba del 2,58% en las asignaciones familiares que también alcanza a quienes cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Desde junio de 2026 cambian los montos, se actualizan los topes de ingresos y se mantienen beneficios clave como la asignación por hijo, prenatal, cónyuge, ayuda escolar anual y los pagos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio.

Para este grupo, la novedad más importante es que la actualización no sólo impacta en el valor de cada prestación, sino también en los límites de ingresos familiares que determinan si corresponde o no el cobro. En paralelo, continúan vigentes los esquemas diferenciales por zona desfavorable, un punto central para quienes residen en regiones del sur del país o áreas alcanzadas por regímenes especiales.

Qué cambió en junio 2026 para los veteranos de Malvinas que cobran asignaciones

La actualización fue oficializada por la Resolución 146/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial, y fijó un incremento de 2,58% sobre los montos, límites y rangos del régimen de asignaciones familiares que se pagan desde junio. La norma incluye un anexo específico para los beneficiarios vinculados a la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, quienes pueden acceder a asignaciones familiares cuando tienen cargas reconocidas.

Oficinas ANSES Foto: Instagram @ansesgob

Además, ANSES ratificó que si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $2.970.968 de ingreso individual, el hogar queda excluido del cobro, aunque la suma total no pase el máximo general. A su vez, el tope del ingreso del grupo familiar quedó fijado en $5.941.936 para junio de 2026.

Cuánto se cobra por hijo, prenatal y discapacidad en junio 2026

Los montos de asignación por hijo y prenatal se ordenan por tramos de ingreso familiar. En la escala general, quienes tengan un ingreso familiar de hasta $1.122.074 cobran $72.474 por hijo. Si el grupo familiar percibe entre $1.122.074,01 y $1.645.630, el monto baja a $48.888. Para ingresos de $1.645.630,01 a $1.899.934, la asignación queda en $29.570. Y para ingresos de $1.899.934,01 a $5.941.936, el valor pasa a $15.257.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores también fueron actualizados. El monto general asciende a $235.967 para ingresos familiares de hasta $1.122.074; sube a importes diferenciados según zona y se mantiene sin exclusión por tope máximo general en los términos previstos para esta prestación específica. Para el siguiente rango, entre $1.122.074,01 y $1.645.630, el importe general es de $166.932; y desde $1.645.630,01 se ubica en $105.355, con adicionales más altos en zonas desfavorables.

Los pagos únicos también subieron: nacimiento, adopción y matrimonio

Otro punto relevante para los titulares de la pensión honorífica es la actualización de las asignaciones de pago único, que pueden solicitarse cuando se cumple el hecho generador y se reúnen los requisitos del sistema. En junio de 2026, la asignación por nacimiento quedó en $84.478, la de adopción en $505.070 y la de matrimonio en $126.489.

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Estas prestaciones también alcanzan a beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, siempre que la situación familiar esté acreditada ante ANSES y se respeten los topes vigentes al momento del trámite. En los casos de nacimiento o adopción, el organismo exige documentación respaldatoria y permite iniciar la gestión por Atención Virtual o de manera presencial con turno.

Ayuda escolar anual: el piso confirmado es de $85.000

La Ayuda Escolar Anual sigue siendo uno de los beneficios más buscados por las familias, y en 2026 mantiene un piso de $85.000. En el universo SUAF, ese monto puede variar por zona, ya que existen valores diferenciales para áreas alcanzadas por adicional geográfico. En otras palabras, para algunos beneficiarios del sistema el monto efectivo puede superar el piso general según su lugar de residencia.

Para quienes cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, la ayuda escolar forma parte del conjunto de prestaciones habilitadas por ANSES, junto con cónyuge, prenatal, hijo, hijo con discapacidad, nacimiento, adopción y matrimonio. El acceso depende de tener los datos personales y vínculos familiares correctamente registrados y, en caso de corresponder, presentar la documentación escolar exigida por el organismo.

Zona desfavorable: por qué algunos cobran más

Uno de los aspectos clave para entender cuánto puede cobrar realmente cada beneficiario es el adicional por zona. La tabla oficial contempla diferencias para Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4, con importes más altos que los valores generales. Por ejemplo, en la asignación por hijo, los montos crecen de forma significativa en regiones como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o sectores específicos de provincias patagónicas y del norte argentino incluidos en el esquema.

La normativa oficial detalla que también se contemplan áreas como Islas del Atlántico Sur dentro de la zonificación diferencial. Esto hace que el importe final no sea igual para todos los titulares, incluso si tienen el mismo nivel de ingreso familiar. Por eso, antes de calcular cuánto corresponde cobrar, conviene revisar la zona declarada y la modalidad de liquidación.

Quiénes pueden tramitar estas asignaciones y cómo hacerlo

La ANSES informa que quienes cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra tienen derecho a solicitar asignaciones familiares si reúnen las condiciones del régimen. Entre ellas figuran asignación por cónyuge, prenatal, hijo o hijo con discapacidad, ayuda escolar anual, matrimonio, nacimiento y adopción.

El trámite puede iniciarse con los datos personales y vínculos familiares actualizados en mi ANSES, y según el beneficio se realiza por Atención Virtual o en una oficina con turno. En el caso de la pensión en sí, la gestión requiere documentación específica como DNI, constancia de condición de veterano certificada por el Ministerio de Defensa y otros comprobantes establecidos por el organismo.

Qué conviene mirar antes de reclamar o iniciar el trámite

Antes de iniciar cualquier gestión, hay tres puntos que conviene chequear: los ingresos del grupo familiar, la correcta acreditación de vínculos y la zona de residencia declarada. Esos factores determinan si corresponde la asignación y también el monto final que se liquida cada mes o por única vez.

En un contexto de actualizaciones mensuales y cambios por movilidad, contar con la información oficial al día es fundamental para evitar rechazos o cobros por debajo de lo esperado. Para los veteranos de Malvinas y sus familias, junio de 2026 llega con nuevos valores confirmados y con una condición central: tener la situación registrada correctamente ante ANSES para no perder ningún beneficio disponible.