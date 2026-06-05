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Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

Lo anunció el Ministerio de Economía. El proceso ahora entra en una instancia de siete días para eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 08:55
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Hidrovía
Hidrovía Foto: DIBAG - Supply Chain Management
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El Gobierno anunció la preadjudicación del contrato de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y recomendó adjudicar la oferta a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus, tras la evaluación final de la licitación. Según un comunicado, el Dictamen de Preadjudicación repasó las tres etapas del proceso y recomendó una ganadora sobre la base del sistema de puntajes establecido junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El documento indicó que la oferta de DEME NV fue desestimada, mientras que la propuesta de DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta. De acuerdo con la información oficial, antes de la preadjudicación se realizó una revisión integral del proceso, verificando el cumplimiento de la documentación licitatoria, la normativa argentina y recomendaciones de mejores prácticas internacionales de la ONU.

El comunicado señaló que el proceso licitatorio no recibió pedidos de impugnación por parte de las empresas participantes y que la Justicia rechazó las denuncias presentadas contra su avance. La instancia abierta tras el Dictamen de Preadjudicación contempla un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones formales antes de la adjudicación definitiva del contrato.

Hidrovía.
Hidrovía. Foto: X

En las dos primeras etapas de análisis técnico, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos y DEME alcanzó 42,14 puntos. En la propuesta económica, ambas firmas registraron puntajes idénticos al ofrecer el menor precio posible, según el comunicado oficial.

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Además, la licitación “romperá el estancamiento” de las obras necesarias para el mantenimiento de la Hidrovía, la principal ruta navegable del país por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

Hidrovía.
Hidrovía. Foto: X

A su vez, Economía señaló que a lo largo de todo el proceso de evaluación, “tanto usuarios privados como la ONU destacaron las múltiples instancias de participación de distintos sectores productivos, provincias, organizaciones civiles y especialistas, así como la transparencia de cada paso”.

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El Ejército Argentino volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de una particular licitación pública que rápidamente generó repercusiones en redes sociales y en el ámbito político. La fuerza armada abrió un proceso para intercambiar toneladas de membrillos por repuestos mecánicos destinados a reparar una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010.

La convocatoria fue publicada en el portal oficial Comprar y corresponde a una licitación privada de urgencia bajo el título “PERMUTA TN DE MEMBRILLO POR REPUESTOS PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 2.8 TDI STD 4X4 MODELO 2010 - ECN”.

HidrovíaLicitaciónGobierno
Matias Greisert
Matias Greisert

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