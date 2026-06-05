La emoción de Axel Kicillof tras la muerte del Indio Solari: “Despedimos a un héroe argentino”

El gobernador bonaerense despidió al Indio Solari en medio de un acto oficial. Foto: Captura de pantalla

Axel Kicillof habló del Indio Solari tras su fallecimiento a los 77 años. El gobernador de la provincia de Buenos Aires realizó el acto de apertura del V Congreso de Políticas para la Igualdad, organizado por el ministerio de Mujeres y Diversidad, donde rindió homenaje al exlíder de Los Redondos, lo definió como una figura central de la identidad nacional y resolvió mantener un perfil de respeto absoluto hacia las decisiones de los familiares para los preparativos del último adiós.

El jefe de Estado provincial modificó la apertura de las jornadas sobre políticas de igualdad organizadas por el Ministerio de Mujeres en el edificio de la Facultad de Psicología de la UNLP. El mandatario manifestó su profundo dolor ante el auditorio platense antes de avanzar con los temas específicos de la convocatoria institucional y dijo: “Hoy es un día tristísmo para miles, cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno. Despedimos al Indio y la verdad es que despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se emocionó al hablar del exlíder de Los Redondos.

Kicillof continuó su alocución mediante evidentes muestras de conmoción por el impacto de la noticia y valoró la enorme influencia de la obra musical en el pensamiento de las juventudes contemporáneas a lo largo de las últimas décadas. “Es alguien que le dio lenguaje, poética, una voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”, expresó.

Además, analizó los principales valores culturales que dejó la trayectoria del Indio Solari y enumeró las enseñanzas del artista para él como guías fundamentales para el debate político actual del territorio nacional. “Nos deja banderas: una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro”, sostuvo.

Indio Solari. Foto: REUTERS

Los asistentes al encuentro cerraron la dedicatoria oficial con una ovación generalizada que copó las instalaciones de la Facultad de Psicología de la UNLP. El gobernador bonaerense unió sus palmas al reconocimiento de las funcionarias del gabinete para coronar el cierre de las reflexiones iniciales y concluyó: “No podíamos dejar hoy de plantear un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari”.

Cabe destacar que las autoridades provinciales decidieron otorgar libertad absoluta a la familia del Indio para la organización del funeral. Los voceros de Kicillof confirmaron que el Estado bonaerense se acoplará estrictamente a los motivo por el cual mantuvieron las líneas de comunicación abiertas para colaborar ante cualquier requerimiento de carácter logístico.

La reacción de Lali Espósito tras la muerte del Indio Solari a horas de su recital en River

Este fin de semana llegan los dos recitales esperados de Lali Espósito en el Estadio Más Monumental y los fans especulan con un posible homenaje al Indio Solari, quien murió este viernes 5 a los 77 años. La artista pop publicó una foto del cantante argentino en sus historias junto a la canción Todo un palo de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota y se prepara para brindar dos shows este sábado 6 y domingo 7 de junio.

El referente del rock nacional tenía 77 años. Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram de Lali Espósito

A partir de ello, las fanáticas y los fanáticos que asistirán a los shows de Lali en el Estadio Más Monumental este fin de semana comenzaron a especular si se repetiría un cover de la artista pop sobre alguna canción del Indio.