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El Gobierno anunció que se amplían los proyectos del RIGI: los detalles de las nuevas inversiones proyectadas en el país

El Gobierno sumó dos nuevos proyectos al RIGI y ya son 18 los aprobados. Incluyen un gasoducto clave y una iniciativa de litio con inversiones millonarias. Buscan impulsar exportaciones energéticas y posicionar a la Argentina a nivel global.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 12:31
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RIGI
RIGI Foto: NA
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El Gobierno aprobó el ingreso de dos nuevos proyectos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en el cual elevó a 18 la cantidad de iniciativas aceptadas dentro del mismo. Uno solo de los 39 proyectos presentados hasta el momento recibió rechazo oficial.

Luis Caputo, ministro de Economía, tuiteó: “El Comité RIGI aprobó hoy dos nuevos proyectos. El gasoducto San Matías por una inversión total de USD 1.300 millones; y la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro en Salta y Catamarca, con una inversión total de USD 208 millones”.

El Gobierno anunció la inauguración del primer proyecto bajo el RIGI en mendoza
Anuncio del primer proyecto bajo el RIGI. Foto: Prensa Gobierno

¿De qué constan los dos nuevos proyectos agregados al RIGI?

En cuanto al primer proyecto, el gasoducto San Matías, es una obra que tiene el objetivo de permitir el transporte de 27 millones de métros cúbicos diarios de gas natural desde Neuquén hasta el Golfo San Matías, en Río Negro. Forma parte de Southern Energy, un consorcio liderado por Pan American Energy e integrado por YPF, Harbour Energy, Golar LNG y Pampa Energía. Se convertirá de esta forma en la primer plataforma exportadora de GNL de Argentina.

La inversión total de ese proyecto supone más de USD 15.000 millones en más de dos décadas y contempla el objetivo de posicionar al país como un proveedor internacional de gas natural licuado en un contexto internacional marcado por la necesidad de diversificar las fuentes de suministro energético y de mitigar los riesgos geopolíticos derivados del conflicto en Medio Oriente.

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Por otro lado, el proyecto SESA prevé una primera etapa con la instalación del buque licuador Hill Episeyo frente al Golfo San Matías y una inversión inicial estimada en USD 7.000 millones en infraestructura. La segunda fase contempla un segundo buque de licuación, el MKII, que llegará para 2026 y permitirá ampliar la capacidad conjunta a 6 millones de toneladas anuales de GNL.

La autorización del gasoducto se produce tras una serie de consecuencias tanto empresariales como políticas. En una licitación anterior, realizada a principios de año, Tenaris, filial del Grupo Techint y única fabricante nacional del tipo de tuberías requeridas para esta obra, fue desplazada por la firma india Welspun en la adjudicación del suministro de los caños.

El resultado de ese proceso licitatorio generó cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia Paolo Rocca, a quien incluso calificó como “Don Chatarrín de los tubitos caros”. Las referencias del mandatario al empresario se reiteraron en distintas intervenciones públicas.

Billetes de pesos, dinero
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Tiempo después, el consorcio responsable adjudicó la construcción del tramo del gasoducto entre Neuquén y la costa de Río Negro a la UTE Victor Contreras-SICIM. Asimismo, asignó el montaje de una planta compresora a Oilfield Production Services, en una licitación de la que también formó parte Techint Ingeniería y Construcción.

Según Infobae, el consorcio ganador fue el cual presentó la oferta más económica y las mejores condiciones entre cinco oferentes, y que los contratos para las dos obras fueron firmados tras una decisión unánime de ambas partes. En esa carrera por la construcción también compitieron la UTE Techint-Sacde, Pumpco, Bonatti-Contreras Hermanos, OPS y BTU.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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