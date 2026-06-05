ANSES en junio: quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Junio vuelve a ubicarse entre los meses más consultados para quienes reciben prestaciones de ANSES. La razón es sencilla: además del calendario habitual de pagos según terminación de DNI, este mes incorpora actualización de haberes, el depósito del medio aguinaldo para jubilados y pensionados y, en algunos casos, un corrimiento de fechas por el feriado nacional del lunes 15 de junio. ANSES recuerda que la fecha exacta puede verificarse en el calendario oficial o dentro de mi ANSES, en la sección de cobros.

Qué pasa con los haberes de ANSES en junio

Durante junio de 2026, las prestaciones alcanzadas por la movilidad previsional llegan con una suba cercana al 2,58%, en línea con la inflación de abril informada por el INDEC y aplicada al esquema de actualización mensual vigente. Ese ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares, por lo que millones de titulares verán un monto mayor respecto del mes anterior. Distintos reportes periodísticos también señalan que el incremento se complementa, en el caso previsional, con el pago del medio aguinaldo y con un bono extraordinario de $70.000 para quienes se ubican en los ingresos más bajos o cobran montos alcanzados por el refuerzo proporcional.

Quiénes cobran aguinaldo y quiénes no dentro de ANSES

Uno de los puntos que más dudas genera cada junio es el Sueldo Anual Complementario (SAC). En el sistema administrado por ANSES, el medio aguinaldo se liquida junto con el haber mensual para jubilados y pensionados del sistema previsional. En cambio, AUH, AUE y asignaciones familiares no incluyen aguinaldo como prestación adicional, porque no se trata de haberes previsionales remunerativos. Por eso, mientras jubilados y pensionados ven un salto importante en el cobro de este mes, los titulares de asignaciones solo perciben el valor actualizado de su prestación y, según corresponda, beneficios complementarios.

El feriado del 15 de junio cambia parte del calendario

El calendario de junio no transcurre como un mes normal. En 2026, el 15 de junio figura como feriado nacional trasladado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, por lo que durante esa jornada no hay actividad bancaria habitual ni atención presencial ordinaria. Ese detalle repercute sobre parte del cronograma de pagos y empuja algunas acreditaciones al siguiente día hábil. Medios que siguieron el esquema de ANSES reportaron que uno de los cambios más visibles afecta a quienes tenían cobro previsto justo en esa fecha, sobre todo en jubilaciones mínimas y asignaciones que se liquidan en la mitad del mes.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Qué cobros se corren por el fin de semana largo

Entre los pagos que aparecen con modificación por el feriado, se mencionan los de jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminado en 5, que pasan al 16 de junio. También se corre al día siguiente el pago para AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 5, además de algunas fechas de Asignación por Embarazo y de Prenatal/Maternidad que caían sobre la jornada no hábil. Más allá de estas alteraciones puntuales, el resto del cronograma conserva el esquema habitual por terminación de documento y nivel de haber.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio 2026

Para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, el calendario comienza el 8 de junio y avanza por terminación de DNI hasta el 22 de junio. En ese tramo, los DNI terminados en 0 cobran el 8, los terminados en 1 el 9, los terminados en 2 el 10, los finalizados en 3 el 11, y los de 4 el 12. Luego del feriado, continúan 5 el 16, 6 el 17, 7 el 18, 8 el 19 y 9 el 22. Para quienes superan el haber mínimo, el pago se concentra del 23 al 29 de junio, agrupado de a dos números de documento. Este diagrama fue replicado por distintos medios al seguir el esquema anual de pagos previsto para 2026.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Cuánto puede cobrar un jubilado con la mínima en este mes

La combinación de haber actualizado + bono + medio aguinaldo convierte a junio en uno de los meses de mayor ingreso bruto para quienes están en la base del sistema previsional. Distintas estimaciones publicadas durante la última semana ubican la jubilación mínima en torno a $403.318, con bono de $70.000 y un medio aguinaldo cercano a los $201.659, lo que deja un total aproximado de $674.977. En los haberes más altos no siempre aplica el bono completo, pero sí se liquida el SAC junto con el cobro mensual.

Dónde consultar la fecha exacta de cobro de ANSES

Aunque el cronograma general permite anticipar la fecha según DNI y prestación, ANSES recomienda verificar cada caso en sus canales oficiales. La consulta puede hacerse en el Calendario de pagos o ingresando a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de Cobros > Consultar fecha y medio de cobro. Ese paso es clave para confirmar el día exacto, el banco o medio de acreditación y evitar errores al organizar gastos, sobre todo en un mes donde confluyen suba de haberes, aguinaldo y feriado.