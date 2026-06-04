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Aumentan las tarifas del gas propano: el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

La administración de Javier Milei oficializó una nueva suba del gas propano por redes al elevar del 40% al 60% el precio de referencia internacional trasladado a las facturas. La medida impactará a usuarios de 10 provincias.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 19:41
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El Gobierno profundiza el ajuste tarifario con una suba significativa del gas antes del invierno.
El Gobierno profundiza el ajuste tarifario con una suba significativa del gas antes del invierno. Foto: Unsplash
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El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en las tarifas del gas propano indíluido por redes, un servicio esencial para miles de hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural. La medida, oficializada mediante la Resolución 126/2026 de la Secretaría de Energía y complementada por disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), impactará de lleno en localidades de 10 provincias justo en el inicio de la temporada invernal.

El cambio principal consiste en una modificación de la fórmula utilizada para calcular el precio del gas propano por redes. A partir de ahora, el valor reconocido en las tarifas equivaldrá al 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE), una referencia vinculada al mercado internacional. La decisión representa un nuevo paso en el proceso de reducción de subsidios energéticos impulsado por la administración de Javier Milei.

Gas natural. Foto: Foto generada con IA

La evolución del esquema muestra la magnitud de los incrementos. En marzo de 2024, el porcentaje del PPE trasladado a las facturas era del 25%. En junio de 2025 se elevó al 40% y, ahora, sube al 60%, trasladando una porción cada vez mayor del costo a los usuarios finales.

A qué provincias afecta el aumento del gas propano

La medida alcanza a usuarios de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza y Santa Fe. Se trata principalmente de localidades alejadas de los grandes centros urbanos que dependen exclusivamente del gas propano distribuido por redes para cocinar, calefaccionarse y obtener agua caliente.

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Entre las localidades afectadas figuran Malargüe, en Mendoza; Rufino, en Santa Fe; Ameghino y Villa Ventana, en Buenos Aires; además de numerosas poblaciones de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Cómo quedan las nuevas tarifas de gas

Los cuadros tarifarios aprobados muestran fuertes aumentos tanto en los cargos fijos como en el valor del metro cúbico consumido. En Malargüe, Mendoza, un usuario residencial de categoría R2 deberá afrontar un cargo fijo mensual de $33.404,60, mientras que el metro cúbico tendrá un valor de $399,97.

En la región del Nordeste, abastecida por Gas Nea, se registran algunos de los precios más elevados del país. Los usuarios residenciales sin subsidios de Formosa pagarán $502,93 por metro cúbico, mientras que en Chaco el valor será de $463,51 y en Misiones alcanzará los $458,47.

Por su parte, en Rufino, Santa Fe, el cargo fijo para usuarios residenciales categoría R2 quedó establecido en $24.759,09, con un costo por metro cúbico de $361,85. En Ameghino, provincia de Buenos Aires, el cargo fijo asciende a $20.866,34 y el metro cúbico se ubicó en $361,63.

Gas - hornalla
Aumenta el costo del gas.

Menos subsidios y más exposición a los precios internacionales

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es que los cuadros tarifarios podrán actualizarse automáticamente cuando se modifique el precio internacional de referencia del propano. De esta manera, los usuarios quedarán más expuestos a las fluctuaciones del mercado energético global.

La decisión se enmarca en la estrategia oficial de reducción del gasto público y eliminación gradual de subsidios energéticos. Sin embargo, el impacto será especialmente sensible en regiones donde las bajas temperaturas hacen indispensable el uso intensivo de calefacción durante varios meses al año.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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