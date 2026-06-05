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15 cuadras de hormigón y renovación de los desagües pluviales: las obras que cambiarán el tránsito en un municipio del Conurbano

El intendente Leonardo Nardini habilitó la repavimentación integral de 15 cuadras en la calle Hooke de Grand Bourg y la ejecución de la obra permitirá conectar zonas estratégicas del distrito.

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Por Canal 26
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 13:02
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Obra de repavimentación en Malvinas Argentinas.
Obra de repavimentación en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Malvinas Argentinas
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El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó el acto de inauguración de los trabajos de asfalto sobre la calle Hooke en la localidad de Grand Bourg junto a las familias del Barrio Primaveral. La intervención municipal abarcó la reconstrucción total de 15 cuadras de hormigón y la renovación de los desagües pluviales, por lo que la renovada traza optimizará la circulación de los vehículos particulares y de los camiones de carga que abastecen a los emprendimientos fabriles de la zona.

La secretaria general de la comuna, Noe Correa, acompañó al mandatario comunal durante la recorrida por el sector recuperado de la trama urbana. Las cuadrillas operativas ejecutaron las losas de hormigón a nuevo y la reparación de los sumideros desde el cruce con la Avenida Olivos hasta la calle Guayaquil. El proyecto contempló también la construcción de veredas peatonales a ambos lados del camino para resguardar la seguridad de los peatones.

Nardini remarcó el valor del corredor vial para el movimiento diario de la comunidad debido al fuerte deterioro que presentaba el suelo original. La calzada no recibía tareas de mantenimiento profundo desde sus inicios en los primeros años de la década del 2000 y aseguró: “La reapertura de la calle Hooke es una obra muy esperada, porque es una arteria muy transitada, que hoy ha quedado con la repavimentación de hormigón a nuevo, con las veredas a ambos lados y las dos vías para que la gente pueda circular más segura y la mejora de la transitabilidad al vehículo”.

Obra de repavimentación en Malvinas Argentinas
Obra de repavimentación en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Los equipos técnicos explicaron que el hundimiento de las antiguas losas se produjo por el incremento constante del parque automotor y las exigencias del transporte pesado de mercaderías. El corredor funciona como un nexo indispensable entre los sectores residenciales y los parques productivos de la región, por ende, el intendente recordó que “esta calle se hizo cuando empezaron los primeros emprendimientos en la zona y necesitaba la reparación, por eso se hizo la recuperación integral con una construcción a nuevo de las losas”.

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Además, el plan de infraestructura aportará un fuerte valor agregado a los espacios verdes destinados al esparcimiento y la recreación de los habitantes de Grand Bourg. La inversión de la Municipalidad de Malvinas Argentinas busca acortar las brechas de desarrollo entre los diferentes puntos del mapa distrital, de modo que la optimización de los accesos públicos impactará de forma directa sobre las condiciones de vida de los vecinos de toda la barriada.

Obra de repavimentación en Malvinas Argentinas
Obra de repavimentación en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Nardini ponderó la continuidad de los frentes de trabajo gracias al manejo responsable y eficiente de las partidas presupuestarias del tesoro local y diferenció la realidad de su territorio frente al freno de los proyectos nacionales que afecta a las provincias de todo el territorio nacional. “Seguimos llevando adelante la obra pública en Malvinas y la verdad que estamos muy conformes de poder seguir avanzando en momentos muy difíciles para la economía y para nuestra sociedad, que sufre cada vez más recortes”, dijo.

En última instancia, ratificó su compromiso con la modernización de los barrios periféricos mediante el diseño de planes de asfalto a largo plazo. Los funcionarios municipales estiman que las intervenciones viales reducirán el atraso estructural que arrastraba la comuna desde hace varias décadas, motivo por el cual Nardini concluyó: “Tenemos la perspectiva de futuro para seguir avanzando en cuestiones que Malvinas necesita, como en infraestructura, que estaba atrasada hace décadas. Por suerte hoy se nota el avance, el cambio positivo que tuvo Malvinas en estos años”.

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