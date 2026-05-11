Gran Salitral, La Pampa. Foto: Secretaría de energía y Miería

En el corazón de La Pampa se esconde un paisaje que sorprende por su inmensidad y su estética casi irreal. Se trata del Gran Salitral, también conocido como Salitral Encantado, un extenso desierto de sal que se extiende en el oeste provincial y que muchos comparan con las grandes salinas del norte argentino por su impacto visual y su magnitud.

Este rincón pampeano se caracteriza por su superficie blanca, plana y silenciosa, que en determinadas épocas del año puede transformarse por completo según las lluvias. El resultado es un escenario cambiante, que pasa de un terreno seco y brillante a pequeñas lagunas que reflejan el cielo y modifican por completo la postal del lugar.

Qué es el Gran Salitral, un destino de ensueño en La Pampa

El Gran Salitral es una enorme depresión natural ubicada en el oeste de La Pampa, formada por suelos salinos y condiciones climáticas áridas. Con una extensión de aproximadamente 60.000 hectáreas, se trata de uno de los paisajes más llamativos y menos explorados de la provincia.

Gran Salitral, La Pampa. Foto: Instagram @descubrirturismo

Su belleza está en la simplicidad del entorno: tonos blancos, ocres y grises que se extienden hasta el horizonte, generando una sensación de inmensidad total. La escasa vegetación y el silencio del lugar refuerzan la idea de estar en un escenario casi extraterrestre, muy distinto a los paisajes tradicionales de la región.

De lagunas a desierto de sal: así cambia el paisaje del Salitral Encantado, según las lluvias

Uno de los aspectos más llamativos del Salitral Encantado es su transformación constante. Según la cantidad de lluvias, el paisaje puede variar notablemente: en períodos secos, el suelo se presenta como una gran costra salina blanca y sólida; mientras que en épocas de precipitaciones aparecen pequeñas lagunas que cubren parcialmente la superficie.

Este cambio estacional convierte al salitral en un paisaje dinámico, donde la luz, el agua y la sal interactúan generando reflejos únicos. Esa mutabilidad es parte de su encanto y una de las razones por las que se lo considera un destino natural tan particular dentro de La Pampa.

Gran Salitral, La Pampa. Foto: Instagram @descubrirturismo

Dónde queda el Salitral Encantado y cómo llegar por la Ruta del Desierto

El Salitral Encantado se encuentra en el oeste de la provincia de La Pampa, en una zona de baja densidad poblacional y acceso principalmente rural. El ingreso se realiza a través de caminos de tierra que conectan con la conocida Salitral Encantado, una traza que atraviesa parte de los paisajes más áridos y solitarios de la región.

El recorrido hacia el salitral forma parte de la experiencia, ya que permite atravesar extensas llanuras y comprender la magnitud del entorno pampeano. Se trata de un destino ideal para quienes buscan naturaleza en estado puro, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.