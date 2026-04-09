El lago más profundo de América está en Argentina:

El lago más profundo de América está en Argentina: el abismo oculto de 900 metros en la Patagonia. Foto: Wikipedia

En el extremo sur de la Argentina, donde la naturaleza impone sus propias reglas, el hielo y el viento siguen moldeando paisajes que parecen ajenos al tiempo. Allí, en la inmensidad del Parque Nacional Los Glaciares, conviven dos caras de una misma realidad: glaciares que resisten el avance del cambio climático y otros que retroceden, dejando al descubierto secretos ocultos durante milenios.

La profundidad del Lago Viedma: el más profundo de América

A pocos kilómetros de El Chaltén, el Lago Viedma emerge como una de las maravillas menos exploradas del país. Rodeado por paredones de hielo y enclavado en una geografía tan hostil como fascinante, este espejo de agua no solo impacta por su belleza, sino también por lo que esconde bajo su superficie.

A pocos kilómetros de El Chaltén, el Lago Viedma emerge como una de las maravillas menos exploradas del país. Foto: Wikipedia

Con una profundidad que alcanza los 900 metros, es la fosa más profunda de América y una de las cinco más profundas del planeta. Navegar sus aguas implica flotar sobre un abismo invisible, donde la escala humana se diluye frente a la magnitud del entorno y las embarcaciones parecen suspendidas en la nada.

Cambio climático en la Patagonia: el retroceso del glaciar Viedma

El dato que posicionó al lago en el mapa científico global surgió en 2022, cuando una expedición exploró un sector hasta entonces inaccesible. El retroceso del glaciar Viedma (que entre 2014 y ese año perdió 5,5 km² de superficie) dejó al descubierto una colosal cavidad.

El Lago Viedma no solo impacta por su belleza, sino también por lo que esconde bajo su superficie. Foto: argentina.gob.ar

Investigadores del CONICET, el IANIGLA, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Chile confirmaron la existencia de esta fosa de casi un kilómetro de profundidad, formada por la erosión glaciar durante más de un millón de años, pero revelada gracias al acelerado deshielo actual.

Lago Viedma: belleza natural y alerta ambiental en Santa Cruz

Más allá de su récord, el Lago Viedma es un laboratorio natural clave para comprender el impacto del cambio climático. Sus aguas presentan una estructura térmica compleja: mientras en la superficie la temperatura ronda los 7°C, en las profundidades desciende hasta los 0°C.

El Lago Viedma alcanza los 900 metros, es la fosa más profunda de América y una de las cinco más profundas del planeta. Foto: argentina.gob.ar

En apenas ocho años, el glaciar perdió un volumen de hielo equivalente a siete veces la capacidad del embalse Potrerillos (Mendoza), una cifra que enciende señales de alerta.

De esta manera, el Viedma se consolida como mucho más que una postal de la Patagonia: es un testigo de transformaciones profundas, un guardián del mayor abismo de América y un ecosistema tan imponente como frágil, cuya preservación resulta crucial.