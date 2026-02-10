El lago más austral de la Patagonia es conocido por su color turquesa. Foto: Unsplash.

En el fascinante paisaje de la Patagonia, un lago se destaca como el más grande de Argentina y entre los 20 más profundos del mundo. Se trata del Lago Argentino, una maravilla natural que no solo ofrece una belleza escénica incomparable sino que también representa un hito geográfico y científico de gran relevancia.

La provincia de Santa Cruz es hogar de este gigantesco espejo de agua que funciona como es el corazón del famoso Parque Nacional Los Glaciares, atrayendo la atención de científicos y turistas de todo el mundo.

Lago Argentino. Foto: NA

Su origen es netamente glacial, formado a lo largo de miles de años por la erosión y el derretimiento de inmensos casquetes de hielo. Hoy en día, sigue siendo alimentado por el deshielo de varios glaciares patagónicos, lo que le confiere características únicas y una profundidad asombrosa.

Una de las características más llamativas y que define a este espejo de agua es su sorprendente color turquesa. Este fenómeno no es casualidad, sino que tiene una explicación científica muy curiosa.

El Lago Argentino, dueño de unas características que impresionan a los turistas que lo visitan

El Lago Argentino se distingue por una serie de rasgos que deslumbran a quienes lo visitan. Sus dimensiones resultan imponentes: cubriendo una superficie aproximada de 1.415 kilómetros cuadrados, se consolida como el lago de agua dulce más extenso del país.

Sin embargo, no es solo su tamaño lo que sorprende. De acuerdo con los estudios hidrográficos más recientes, en algunos sectores alcanza profundidades de hasta 500 metros, lo que lo ubica entre los lagos más profundos del planeta. Este registro evidencia la enorme fuerza de los antiguos glaciares, responsables de modelar y excavar su cuenca a lo largo de miles de años.

¿Por qué el Lago Argentino es turquesa?

El característico color turquesa del Lago Argentino se explica por un fenómeno natural estrechamente vinculado a la acción de los glaciares que lo alimentan. A medida que enormes masas de hielo, como las del glaciar Perito Moreno, se deslizan lentamente entre las montañas, erosionan la roca y la transforman en partículas extremadamente finas, conocidas como “harina de roca” o limo glaciar. Este material queda en suspensión dentro del agua y modifica su apariencia.

El Lago Argentino es el punto de partida para visitar el Glaciar Perito Moreno. Foto: Unsplash.

Cuando la luz solar entra en contacto con el lago, esas diminutas partículas dispersan los diferentes componentes del espectro luminoso. Como resultado, el agua refleja de manera mucho más intensa las tonalidades azules y verdosas, generando el llamativo tono turquesa que caracteriza al lago. Este efecto óptico no es superficial, sino que depende directamente de la concentración y tamaño de las partículas en suspensión.

Además, el Lago Argentino funciona como un gran receptor de las aguas de algunos de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia, como el Perito Moreno, el Upsala y el Spegazzini. Esta conexión permanente con los campos de hielo no sólo alimenta su caudal, sino que también convierte al lago en un escenario dinámico: es habitual observar témpanos flotando, desprendidos de los frentes glaciares, que refuerzan el espectáculo natural que distingue a esta región única.