Llega una ola de calor a la Argentina: cuándo sube la temperatura y qué provincias superarán los 30 grados
El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico del clima para los próximos días, cuando el termómetro llegue a 28 °C tras varias jornadas de frío y lluvias.
Después de unos días marcados por la presencia de lluvias y frío, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del clima para Buenos Aires y otras provincias para el fin de semana y los próximos días, donde el calor volverá a ser el protagonista y las temperaturas alcanzarán los 28 °C.
Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires
- Sábado 8 de noviembre: se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, menos a la noche, que pasará a parcialmente nublado.
- Domingo 9 de noviembre: el SMN pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 25 °C con un cielo parcialmente nublado todo el día.
Ola de calor en Buenos Aires, para qué día se esperan 28 °C
- Lunes 10 de noviembre: con un cielo algo nublado, la jornada contará con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 grados.
- Martes 11 de noviembre: el día más caluroso de la semana. La mínima será de 16 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C. El cielo pasará de algo a mayormente nublado.
- Miércoles 12 de noviembre: con un cielo que irá de mayormente a parcialmente nublado, el día contará con una temperatura mínima de 15 grados. En tanto, la máxima será de 26 °C.
Ola de calor a Argentina: todas las provincias afectadas
Por otro lado, el SMN informó que durante el martes 11 de noviembre, una ola de calor ingresará del norte y afectará diversas provincias. Las más afectadas serán las siguientes:
- Santiago del Estero: 35° C
- Formosa: 33° C
- Catamarca: 32° C
- Tucumán: 32° C
- La Rioja: 31° C
- Corrientes 31° C
- Misiones: 31° C
- San Juan: 30° C