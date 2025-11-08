Llega una ola de calor a la Argentina: cuándo sube la temperatura y qué provincias superarán los 30 grados

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico del clima para los próximos días, cuando el termómetro llegue a 28 °C tras varias jornadas de frío y lluvias.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Después de unos días marcados por la presencia de lluvias y frío, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del clima para Buenos Aires y otras provincias para el fin de semana y los próximos días, donde el calor volverá a ser el protagonista y las temperaturas alcanzarán los 28 °C.

Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires

Sábado 8 de noviembre : se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, menos a la noche, que pasará a parcialmente nublado.

Domingo 9 de noviembre: el SMN pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 25 °C con un cielo parcialmente nublado todo el día.

Ola de calor en Buenos Aires, para qué día se esperan 28 °C

Lunes 10 de noviembre : con un cielo algo nublado, la jornada contará con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 grados.

Martes 11 de noviembre : el día más caluroso de la semana. La mínima será de 16 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C. El cielo pasará de algo a mayormente nublado.

Miércoles 12 de noviembre: con un cielo que irá de mayormente a parcialmente nublado, el día contará con una temperatura mínima de 15 grados. En tanto, la máxima será de 26 °C.

Ola de calor a Argentina: todas las provincias afectadas

Por otro lado, el SMN informó que durante el martes 11 de noviembre, una ola de calor ingresará del norte y afectará diversas provincias. Las más afectadas serán las siguientes: