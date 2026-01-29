Vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: NA/Damián Dopacio.

Si bien son pocos los días en los que la temperatura bajará de los 30 grados en Buenos Aires durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que habrá un momento en particular en el que el termómetro marcará un descenso de 17°C en pocas horas.

Con el martes 3 y miércoles 4 de febrero como los días más calurosos -las máximas alcanzarán los 35 grados-, la inestabilidad se presentará por primera vez el primer jueves del segundo mes del año.

Bajará la temperatura en Buenos Aires. Foto: NA

Se prevé que las lluvias comiencen a las 06:00 del jueves, con precipitaciones débiles y un cielo parcialmente nuboso. A partir de ese momento, la temperatura iniciará un descenso sostenido. Si bien la máxima del jueves tocará los 31°C, la sensación térmica irá en picada hacia la noche.

El impacto del frente frío se sentirá con fuerza entre el miércoles y el viernes. Pasaremos de una máxima de 35°C el miércoles a una mínima de 18°C el viernes 6 de febrero. Esta diferencia térmica de 17 grados en 48 horas obligará a los porteños a buscar abrigo nuevamente.

El viernes 6 amanecerá soleado pero fresco, con una máxima que apenas llegará a los 28°C, consolidando el alivio definitivo tras la sofocante ola de calor. El fin de semana del 7 y 8 de febrero se mantendrá agradable, con sol a pleno y máximas oscilando entre los 31°C y 34°C, pero con mañanas frescas.

Los últimos días de enero y los primeros de febrero, con mucho calor en Buenos Aires

El miércoles 28 muestra un leve descenso térmico respecto a las jornadas anteriores, con una mínima de 23°C y una máxima que se encuentra en los 30°C. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día y existe un 10% de probabilidades de lluvia hacia la noche.

Para el jueves 29, el termómetro vuelve a subir y alcanza una máxima de 33°C, bajo condiciones de sol combinado con nubes. La temperatura mínima para ese día se ubica en los 24°C según los diferentes registros del organismo.

El viernes 30 mantiene una jornada similar con una mínima de 24°C y una máxima de 30°C. El cielo permanece parcialmente nublado y se esperan vientos del este por la noche con ráfagas que alcanzarán los 31 km/h. El sábado 31 llega con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C bajo un cielo mayormente nublado y con escasa presencia de sol.

Calor en Buenos Aires.

Para el domingo 1 de febrero, las temperaturas oscilarán entre los 22°C y los 30°C con nubosidad persistente durante todo el día. Durante la mañana de esa jornada, se prevén ráfagas de viento del noreste con velocidades de entre 42 y 50 km/h. El clima muestra una línea de continuidad respecto a la humedad y el calor que dominan la región durante toda la semana.

El lunes 2 de febrero, las condiciones meteorológicas muestran un nuevo incremento en la intensidad del calor. La temperatura mínima se establece en 24°C, mientras que la máxima llegará a los 32°C en las horas de mayor exposición solar. El cielo permanece con nubosidad variable, pero sin probabilidades de precipitaciones.