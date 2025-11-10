Desde lluvias a temperaturas de verano: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

El organismo climático anticipó que durante la segunda semana de noviembre habría algunas precipitaciones y posibles tormentas. Sin embargo, la temperatura irá en aumento. Conocé los detalles dentro de la nota.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para la segunda semana de noviembre. Además de anticipar posibles lluvias, también indicó cuál será el día más caluroso en CABA.

El último informe del SMN detalló que el martes 11 de noviembre podrían haber chaparrones en la tarde y tormentas aisladas durante la noche. A pesar de ello, la temperatura subirá en la semana.

Durante el transcurso de los días, la máxima será de 27°. Sin embargo, el viernes 14 de noviembre será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 29 y una mínima de 16 grados.

El pronóstico del tiempo para este lunes 10 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires indica una jornada a pleno sol. No se esperan precipitaciones y el cielo se mantendrá despejado durante todo el día.

Pronóstico hora por hora en CABA este lunes 10 de noviembre

Mañana: A las 08:00 el cielo estará soleado con 19°C, y la temperatura subirá a 24°C a las 11:00.

Tarde: Se espera la temperatura máxima de 25°C (con sensación térmica de 26°C) a las 17:00. El cielo seguirá soleado.

Noche: La jornada cerrará con cielo despejado y una temperatura de 21°C a las 23:00.

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA

Alerta por Índice UV

Se advierte que el Índice de Protección Solar (FPS) será “¡Muy Alto!” (Nivel 9) entre las 11:00 y las 14:00.

El pronóstico extendido

Martes 11 de noviembre : la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con chaparrones durante la tarde y tormentas aisladas en la noche.

Miércoles 12 de noviembre : se espera una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo algo nublado durante todo el día.

Jueves 13 de noviembre : la mínima será de 15° y la máxima de 26°, con cielo despejado durante toda la jornada.

Viernes 14 de noviembre: se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con cielo algo nublado durante todo el día.

De esta manera, el día más caluroso de la semana será el viernes 14 de noviembre, cuando la temperatura llegue a los 29° tras un constante aumento al inicio de la semana.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas