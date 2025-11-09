Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional

Luego de una semana donde las precipitaciones estuvieron presentes en la Ciudad de Buenos y sus alrededores te contamos cómo seguirá el clima en el comienzo de la semana.

Clima primaveral, calor, verano. Foto: NA

Si bien para este fin de semana se mantienen las buenas condiciones del clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, junto con temperaturas agradables, las precipitaciones podrían volver antes de lo esperado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 9 de noviembre tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un pasaje mayormente nublado por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 14 grados de mínima y 25 de máxima.

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores y cuándo vuelven las lluvias

El lunes se espera nuevamente con buen tiempo, acompañado de cielo parcialmente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado en el resto de la jornada; y junto con temperaturas de entre 15 y 26 grados.

El martes podría volver el clima inestable, con cielo algo nublado y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 15 y 27 grados.

El miércoles se espera una máxima de 26° y una mínima de 15°.

Finalmente, el jueves se pronostica una máxima de 25° y mínima de 14° al igual que el día viernes.