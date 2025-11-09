Chau a las lluvias y vuelve el “calorcito”: cómo va a estar el clima durante la próxima semana en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó un informe sobre el pronóstico del clima para la próxima semana con la despedida de las lluvias. Qué temperatura hará en Buenos Aires.

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

El clima en Buenos Aires y varias partes de la Argentina estuvo atravesado por lluvias, tormentas y una considerable baja en la temperatura, que venía superando los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que vuelve el “calorcito” para la próxima semana.

En los últimos días, el clima se apoderó de las charlas cotidianas en cada sector del país en un contexto marcado por el fuerte temporal que azotó al centro de la provincia de Buenos Aires.

Distritos bonaerenses fueron afectados por el temporal. Foto: Presente Noticias

Las inundaciones generaron anegaciones en caminos urbanos y rurales fundamentalmente. Tan es así, que se lanzó una alerta en el campo bonaerense: calculan pérdidas por US$ 2.400 millones tras las inundaciones.

Después de las lluvias y tormentas que también impactaron en Capital Federal y el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que vuelve a subir la temperatura y solo un día está pronosticado chaparrones, con una probabilidad de entre 10 y 40%..

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo va a estar el clima la próxima semana