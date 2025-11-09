Chau a las lluvias y vuelve el “calorcito”: cómo va a estar el clima durante la próxima semana en Buenos Aires
El clima en Buenos Aires y varias partes de la Argentina estuvo atravesado por lluvias, tormentas y una considerable baja en la temperatura, que venía superando los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que vuelve el “calorcito” para la próxima semana.
En los últimos días, el clima se apoderó de las charlas cotidianas en cada sector del país en un contexto marcado por el fuerte temporal que azotó al centro de la provincia de Buenos Aires.
Las inundaciones generaron anegaciones en caminos urbanos y rurales fundamentalmente. Tan es así, que se lanzó una alerta en el campo bonaerense: calculan pérdidas por US$ 2.400 millones tras las inundaciones.
Después de las lluvias y tormentas que también impactaron en Capital Federal y el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que vuelve a subir la temperatura y solo un día está pronosticado chaparrones, con una probabilidad de entre 10 y 40%..
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo va a estar el clima la próxima semana
- Domingo 9: máxima de 26° y mínima de 15°.
- Lunes 10: máxima de 27° y mínima de 15°.
- Martes 11: máxima de 28° y mínima de 16°, con una probabilidad de chaparrones de entre un 10 y 40% en horas de la noche.
- Miércoles 12: máxima de 26° y mínima de 15°.
- Jueves 13: máxima de 25° y mínima de 14°.
- Viernes 14: máxima de 25° y mínima de 14°.