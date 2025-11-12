De la lluvia a los 30 grados: qué día llega la ola de calor a Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional informó las previsiones del clima para los próximos días, durante los cuales se esperan altas temperaturas y algunas tormentas.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Luego de jornadas con tiempo inestable en Buenos Aires, con días soleados y chaparrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tendencia climática se mantendrá y se espera un fin de semana con temperaturas por encima de los 30 grados.

Según el SMN, amplias zonas de la Argentina se verán afectadas por esta ola de calor, que tendrá gran poder en las provincias del centro y en todo PBA.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA / Damián Dopacio.

¿Qué día el harán 30 °C en Buenos Aires?

Según el pronóstico, el calor extremo comenzará el viernes 14 de noviembre, cuando la máxima alcance los 30 grados y la mínima se ubique en 17 °C.

En tanto, el día más caluroso será el sábado 15 de noviembre, con una máxima de 31 °C y mínima de 19 °C.

Un breve alivio llegará el domingo 16, cuando las temperaturas descenderán levemente, con máximas cercanas a 26 °C y mínimas de 15 °C, además de algunos chaparrones.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Cómo estará el clima en la semana

El SMN indicó que el pronóstico del tiempo para los próximos días será: