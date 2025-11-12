De la lluvia a los 30 grados: qué día llega la ola de calor a Buenos Aires, según el pronóstico
Luego de jornadas con tiempo inestable en Buenos Aires, con días soleados y chaparrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tendencia climática se mantendrá y se espera un fin de semana con temperaturas por encima de los 30 grados.
Según el SMN, amplias zonas de la Argentina se verán afectadas por esta ola de calor, que tendrá gran poder en las provincias del centro y en todo PBA.
¿Qué día el harán 30 °C en Buenos Aires?
Según el pronóstico, el calor extremo comenzará el viernes 14 de noviembre, cuando la máxima alcance los 30 grados y la mínima se ubique en 17 °C.
En tanto, el día más caluroso será el sábado 15 de noviembre, con una máxima de 31 °C y mínima de 19 °C.
Un breve alivio llegará el domingo 16, cuando las temperaturas descenderán levemente, con máximas cercanas a 26 °C y mínimas de 15 °C, además de algunos chaparrones.
Cómo estará el clima en la semana
El SMN indicó que el pronóstico del tiempo para los próximos días será:
- Jueves 13 de noviembre: mínima de 16 °C y máxima de 27 °C, con el cielo despejado y ligeramente nublado.
- Viernes 14 de noviembre: mínima de 17 grados y máxima de 30 °C. El cielo estará algo nublado.
- Sábado 15 de noviembre: el cielo pasará de parcialmente nublado a nublado en su totalidad, con una mínima de 19 °C y máxima de 31 °C.
- Domingo 16 de noviembre: el SMN estima una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, mientras que habrá ráfagas de viento de 50 km/h por la noche.
- Lunes 17 de noviembre: se espera una mínima de 12 °C y máxima de 25 °C, con el cielo ligeramente nublado.
- Martes 18 de noviembre: la mínima será de 16 °C y máxima de 28 °C, con el cielo parcialmente nublado.