Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
10°
Viento
Norte 1 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Sureste 9 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Suroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 25°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:12 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 10 - 27 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Norte 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Norte 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° Norte 2 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Norte 1 - 4 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sur 2 - 7 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 2 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sureste 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 24° 24° Sureste 6 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 24° 24° Sureste 9 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 24° 24° Sureste 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 23° 24° Sureste 9 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Sur 6 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sur 3 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.