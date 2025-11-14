Alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes y lluvias para este sábado 15 de noviembre: ¿baja la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó cómo estará el clima para el tercer fin de semana del mes. El detalle día a día y cómo va a estar el tiempo la próxima semana.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA/Damián Dopacio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas amarilla y naranja por tormentas para este sábado 15 de noviembre, las cuales afectarán el clima de Buenos Aires y varias otras provincias del centro y sur de la Argentina.

Pese a ello, no se espera que baje la temperatura durante la jornada, que contará con una mínima de 20 grados y una máxima de 32 °C. Esta tendencia se revertirá el domingo 16, cuando los extremos del termómetro marquen 18 °C y 25 °C, aunque también se esperan precipitaciones.

Llueve, pero sigue el calor. Foto: Unsplash.

Alerta amarilla por tormentas

Según el SMN, El en la que rige alerta amarilla será afectada con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta naranja por tormentas

En su informe, el Servicio Meteorológico indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla y naranja por tormentas para el sábado 15 de noviembre. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cómo va a estar el clima este fin de semana en Buenos Aires

Sábado 15 de noviembre : el cielo pasará de algo a parcialmente nublado. Por su parte, se espera una temperatura mínima de 20 grados, con una máxima de 32. Además, el SMN prevé tormentas fuertes durante la noche.

Domingo 16 de noviembre: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C. Las tormentas fuertes de la madrugada se convertirán en lluvias aisladas para la mañana. En tanto, se espera una tarde ventosa y una noche con cielo algo nublado.

El tiempo para la próxima semana

Lunes 17 de noviembre : mínima de 11 °C y máxima de 24 °C. El cielo pasará de algo a parcialmente nublado. No se esperan lluvias.

Martes 18 de noviembre : mínima de 15 grados y máxima de 30 °C. El cielo estará parcialmente nublado toda la jornada, sin precipitaciones.

Miércoles 19 de noviembre : con un cielo algo nublado y sin lluvia, la mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C.

Jueves 20 de noviembre: mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará mayormente nublado.

Recomendaciones ante la alerta amarilla por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones ante la alerta naranja por tormentas