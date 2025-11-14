Alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes y lluvias para este sábado 15 de noviembre: ¿baja la temperatura?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas amarilla y naranja por tormentas para este sábado 15 de noviembre, las cuales afectarán el clima de Buenos Aires y varias otras provincias del centro y sur de la Argentina.
Pese a ello, no se espera que baje la temperatura durante la jornada, que contará con una mínima de 20 grados y una máxima de 32 °C. Esta tendencia se revertirá el domingo 16, cuando los extremos del termómetro marquen 18 °C y 25 °C, aunque también se esperan precipitaciones.
Alerta amarilla por tormentas
Según el SMN, El en la que rige alerta amarilla será afectada con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta naranja por tormentas
En su informe, el Servicio Meteorológico indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cómo va a estar el clima este fin de semana en Buenos Aires
- Sábado 15 de noviembre: el cielo pasará de algo a parcialmente nublado. Por su parte, se espera una temperatura mínima de 20 grados, con una máxima de 32. Además, el SMN prevé tormentas fuertes durante la noche.
- Domingo 16 de noviembre: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C. Las tormentas fuertes de la madrugada se convertirán en lluvias aisladas para la mañana. En tanto, se espera una tarde ventosa y una noche con cielo algo nublado.
El tiempo para la próxima semana
- Lunes 17 de noviembre: mínima de 11 °C y máxima de 24 °C. El cielo pasará de algo a parcialmente nublado. No se esperan lluvias.
- Martes 18 de noviembre: mínima de 15 grados y máxima de 30 °C. El cielo estará parcialmente nublado toda la jornada, sin precipitaciones.
- Miércoles 19 de noviembre: con un cielo algo nublado y sin lluvia, la mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C.
- Jueves 20 de noviembre: mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará mayormente nublado.
Recomendaciones ante la alerta amarilla por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Recomendaciones ante la alerta naranja por tormentas
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.