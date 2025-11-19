Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con un clima algo inestable, con una mezcla de nubes y claros. La temperatura mínima será de 5.6°C, así que es recomendable abrigarse por la mañana. A lo largo del día, el viento tendrá una velocidad media de 10 km/h. Si quieres saber más sobre cómo afectará el clima al resto de la ciudad, permanece atento a las actualizaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, Buenos Aires experimentará condiciones mayormente nubosas, con las temperaturas alcanzando los 15.7°C. La humedad relativa estará en un nivel alto, alrededor del 92%, lo cual podría incrementar la sensación de frescura. Se espera que el viento sople hasta 10 km/h, manteniendo así el ambiente fresco pero agradable.