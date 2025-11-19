Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 19 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con un clima algo inestable, con una mezcla de nubes y claros. La temperatura mínima será de 5.6°C, así que es recomendable abrigarse por la mañana. A lo largo del día, el viento tendrá una velocidad media de 10 km/h. Si quieres saber más sobre cómo afectará el clima al resto de la ciudad, permanece atento a las actualizaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, Buenos Aires experimentará condiciones mayormente nubosas, con las temperaturas alcanzando los 15.7°C. La humedad relativa estará en un nivel alto, alrededor del 92%, lo cual podría incrementar la sensación de frescura. Se espera que el viento sople hasta 10 km/h, manteniendo así el ambiente fresco pero agradable.