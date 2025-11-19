Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Pronóstico del clima

Hoy, Jujuy amanecerá con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 4.2°C. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones, lo que sugiere un día tranquilo para cualquier actividad al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría alcanzar una velocidad máxima de hasta 10 km/h, que es moderado pero constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, se prevé que las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, con cielos que se mantendrán parcialmente cubiertos. Aunque no hay lluvias pronosticadas, la humedad máxima podría llegar al 85%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Hacia la noche, el clima seguirá estable, manteniéndose las mismas condiciones de viento.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025.

