Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Hoy en La Rioja, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas alcanzando los 6°C. A lo largo de la mañana, se espera una probabilidad de precipitaciones de alrededor de 0%, lo que implica que las lluvias no serán un problema para las actividades al aire libre. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca pero no intensa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante tarde y noche, se espera que el tiempo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.1°C, lo cual ayudará a mantener una sensación térmica agradable. Aunque la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, con 0%, es recomendable estar al tanto de cualquier cambio en el pronóstico. Los vientos se mantendrán a una velocidad similar a la mañana pero podrían aumentar a 10 km/h, aportando una leve brisa.

Consejos: Es ideal para quienes planean actividades al aire libre aprovechar las condiciones presentes, asegurándose de mantenerse hidratados debido a los niveles de humedad que podrían alcanzar el 40%.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:18 y el ocaso para las 18:35. Estos horarios permitirán un largo período de luz diurna para disfrutar de las actividades planeadas.