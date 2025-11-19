Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Condiciones matutinas

Este miércoles comenzará con un clima parcialmente nuboso, manteniendo las temperaturas mínimas en 6.6°C. La posibilidad de precipitaciones es baja, lo cual permite un comienzo de jornada tranquilo para los mendocinos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C. Se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, con vientos provenientes del sur a una velocidad de hasta 11 km/h. La humedad promedio alcanzará el 62%, lo cual contribuirá a la sensación térmica agradable. La noche continuará con condiciones similares, manteniendo el riesgo de precipitaciones al mínimo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Es recomendable aprovechar las primeras horas de la mañana para actividades al aire libre, debido a las agradables condiciones climatológicas. Llevar una chaqueta ligera puede ser útil por el suave viento presente durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

Hoy en Mendoza, el sol saldrá alrededor de las 07:00 y se pondrá a las 20:00. Estos momentos del día son ideales para disfrutar del paisaje natural característico de la región.